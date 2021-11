Lo sai chi era il compagno di Sonia Bruganelli prima che l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip si sposasse con Paolo Bonolis? Lui è famosissimo. Non ci crederai mai.

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis. I due sono sposati da tanti anni e hanno una meravigliosa famiglia. Sai con chi era però fidanzata la Bruganelli prima di convolare a nozze con Bonolis? Davvero impensabile.

Sonia Bruganelli, tutte le curiosità sulla moglie di Paolo Bonolis

Classe 1974, Sonia Bruganelli è nata a Roma. Ha esordito nel mondo dello spettacolo come modella. Proprio sul lavoro ha incontrato il famoso conduttore Paolo Bonolis che diventerà poi suo marito e papà dei suoi splendidi figli.

La Bruganelli non è soltanto la moglie del conduttore più amato e famoso della televisione italiana ma è una donna super smart e dai mille talenti: scrittrice, autrice, sceneggiatrice, è il braccio destro del marito e la mente dietro le sue trasmissioni di grande successo come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Dopo aver lavorato per tanti anni dietro le quinte, finalmente grazie ad Alfonso Signorini ha avuto la possibilità di calcare il palcoscenico. Il direttore di Chi l’ha voluta come opinionista del Grande Fratello Vip 6 insieme ad Adriana Volpe.

Sonia e Paolo Bonolis sono convolati a nozze nel 2002 e hanno tre meravigliosi figli, Silvia, Adele e Davide. Ma sai con chi era fidanzata l’opinionista del GF Vip prima di convolare a nozze con il famoso conduttore? Non lo immagineresti mai.

Chi è l’ex fidanzato famosissimo della bella opinionista

Sonia Bruganelli è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis e i due hanno messo su famiglia, hanno tre splendidi figli, Silvia, Davide e Adele che sono la ragione della loro vita. L’autrice televisiva attualmente è opinionista del GF Vip 6 ma come ha affermato in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, questa sarà la sua prima e unica esperienza davanti le telecamere: ha intenzione infatti di ritornare dietro le quinte, il suo ambiente naturale, così come lei stessa l’ha definito.

Prima di sposare Paolo Bonolis, Sonia è stata fidanzata con un uomo molto famoso. Sai di chi si tratta? Il suo ex fidanzato è Gabriele Paolini, sì proprio lui, l’uomo che è noto a tutti come il disturbatore televisivo e che attualmente è in prigione per scontare una pena di 8 anni per reati contro la libertà sessuale.

LEGGI ANCHE—> Sonia Bruganelli, com’era da giovane: diversissima | Una bellezza disarmante

In un’intervista rilasciata proprio ad Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi, l’opinionista ha affermato che Paolini prima di diventare la persona che è oggi, era un uomo dal carattere mite e tranquillo. L’ avresti mai immaginato? Davvero da non crederci.