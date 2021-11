Katia Ricciarelli, quanto guadagna in 24 ore al GF Vip? Non ci crederete mai

By

Tra i partecipanti di questa edizione del GF Vip abbiamo Katia Ricciarelli, sapete quanto guadagna per stare dentro la casa più spiata d’Italia? Un cachet da capogiro, farete fatica a crederci: scopriamo di più.

Il Grande Fratello Vip, è il reality di Canale 5 più apprezzato di tutti i tempi. Al timone c’è il grande Alfonso Signorini, affiancato da due splendide donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, famosissima conduttrice ed ex concorrente.

Ovviamente i telespettatori del programma sono sempre più curiosi di scoprire le cifre dei guadagni dei vari vipponi, soprattutto su Katia Ricciarelli, la protagonista indiscussa di questa edizione: scopriamo a quanto ammonta il cachet della nota cantante, non tutti sanno che è la più pagata!

Katia Ricciarelli, quanto guadagna al GF Vip?

Katia Ricciarelli, una delle cantanti liriche italiane più amate e famose di sempre. Nel corso della sua carriera è passata dai teatri più importanti del mondo a diversi salotti televisivi o a reality proprio come il Grande Fratello Vip.

Nonostante i suoi 76 anni portati benissimo, sta dimostrando di essere una concorrente agguerritissima. Grazie alla sua forte personalità e anche alla sua dolcezza sta conquistando milioni di telespettatori.

Lei non le manda di certo a dire e proprio per questo ha creato tantissime dinamiche. Katia ha tutte le caratteristiche per essere una perfetta vippona. Ma volete sapere a quanto ammonta il suo cachet? la cifra è da urlo.

La cifra sconcertante

Come in ogni edizione, le indiscrezioni sulle cifre dei cachet dei concorrenti circolano sul web in continuazione. Proprio secondo i rumors e su alcune stime, Katia Ricciarelli sarebbe una delle vippone più pagate del Grande Fratello Vip 6.

Il compenso per la soprano italiana più amata di tutti i tempi corrisponderebbe a circa 15.000 euro a settimana, quindi in un giorno percepirebbe più di 2000 euro. Si vocifera che verrebbe pagata quanto Raffaella Fico.

Gli altri concorrenti, invece, guadagnerebbero circa sui 5 mila euro a settimana, una cifra comunque molto ragionevole per rimanere nella casa più spiata d’Italia, dato che i vipponi ricevono anche molta visibilità. Come abbiamo precisato, ogni compenso non è stato confermato da nessuno dei partecipanti e sono solo stime e indiscrezioni.