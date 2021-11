Anche se la coppia Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è scoppiata da poco, la cognata Cecilia sembra lasciar presagire un riavvicinamento tra i due.

Cecilia Rodriguez, infatti, ha recentemente pubblicato un commento ad una foto condivisa su Instagram da Antonio Spinalbese.

Antonio Spinalbese e Belen Rodriguez di nuovo insieme?

Ormai, è da diverse settimane che non si parla d’altro: Belen Rodriguez, da poco diventata mamma alla seconda, ha rotto con il compagno Antonino Spinalbese. 36 anni lei, 25 anni lui, si sarebbero separati poco dopo la nascita della figlia Luna Marì. La piccola è nata a luglio dopo appena un anno circa di relazione tra i due. Una rottura che, secondo qualcuno, è dovuta ad un tradimento, smentiti da messaggi sui social dai due ex innamorati.

In ogni caso, i due stanno cercando di mantenere dei rapporti civili per il bene di Luna. Inoltre, Belen si sta impegnando il doppio anche per il piccolo Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Tutti i fan si sono espressi: vorrebbero che i due tornassero insieme. Più che ad un tradimento, la separazione potrebbe essere dovuta alla giovane età di Antonino Spinalbese che, dopo la nascita della figlia si è sentito investito da troppe responsabilità.

Il commento di Cecilia Rodriguez

La cognata di Antonio Spinalbese, Cecilia Rodriguez, ha dimostrato di saper mantenere dei rapporti di civiltà nonostante la love story con la sorella sembri conclusa. Oppure no? Che il suo commento rappresenti un riavvicinamento tra sorella ed ex cognato?

La foto pubblicata su Instagram da Antonino lo ritraeva in balcone, occhiali da sole e una camicia a quadri. Proprio su quella camicia si è concentrato il commento di Cecilia. La show girl, infatti, ha affermato che conosceva quella camicia, non le era nuova. Chissà, che fosse della ex cognata oppure un regalo?

Cecilia non ha mai nascosto di amare l’ex cognato per la sua educazione, per l’umiltà ma anche per il suo essere sognatore. Un carattere molto affine al suo, dunque. Chissà se sarà proprio Cecilia l’ago della bilancia per far tornare la coppia insieme?

