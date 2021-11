Non si parla d’altro, la presunta rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sta facendo molto discutere, soprattutto dopo il presunto flirt con il leader dei Maneskin. A dire la sua ci ha pensato proprio il frontman del noto gruppo rock: ecco cosa ha rivelato.

Negli ultimi giorni, il gossip più chiacchierato riguardo proprio il triangolo amoroso formato da tre vip molto conosciuti, stiamo parlando di: Damiano, frontman dei Maneskin, Antonino Spinalbese e la showgirl argentina Belen Rodriguez. A lanciare questo scoop bomba è stata Deianira Marzano, ma qual è la verità? scopriamolo.

Antonino Spinalbese e Belen R odriguez, la terribile crisi

Da tempo la crisi tra Belen e Antonino Spinalbese sembra essere confermata, anche se i due non hanno mai smentito o confermato nulla a riguardo. Ma dai loro movimenti social, sembrerebbe che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea.

I loro follower avevano già capito che qualcosa tra loro non andasse, infatti, nei post che la showgirl argentina pubblica si percepiva una certa malinconia e delusione. All’inizio, la coppia aveva parlato di un amore forte e indistruttibile, ma anche le cose belle finiscono

Non hanno finito nemmeno di festeggiare la gioia per la nascita della loro piccola Luna Marì. Secondo alcune indiscrezioni, Belen e Antonino hanno provato in tutti i modi a riconciliare il loro rapporto, purtroppo, non è bastato nemmeno un weekend romantico a Parigi.

Intanto, in questi giorni si è parlato tanto del presunto flirt tra la Rodriguez e il frontman dei Maneskin. Proprio per questo il diretto interessato ha voluto spendere due parole sulla faccenda: scopriamo cosa ha dichiarato.

La risposta di Damiano sul flirt con Belen

Pochi giorni fa, Deianira Marzano ha lanciato un gossip bomba che è diventato super virale in pochissimo tempo. Ma anche l’esperta di gossip è rimasta un po’ dubbiosa su queste voci di corridoio che sostengono ci sia un flirt tra Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin.

Come è già noto a tutti, tra la showgirl argentina e il suo compagno si parla già di rottura. Ma a quanto pare non sarebbe il frontman del noto gruppo rock ad aver scaturito la fine del loro rapporto, infatti, il cantante è fidanzato con la famosa attivista Giorgia Soleri.

Inoltre, per far ancora più chiarezza, Damiano ha deciso di condividere una Instagram story, pubblicando un suo selfie allo specchio con una faccia molto scocciata in cui ha scritto:

“Sto leggendo un sacco di ca**ate“.

Una chiara evidente frecciatina a tutte quelle persone che in questi giorni hanno reso virale una notizia non vera.