Clamoroso: Antonino Spinalbese ha tradito Belen Rodriguez. Ecco chi è l’amante del fotografo.

Ormai non ci sono più dubbi, la storia tra l’hair stylist e la showgirl argentina pare essere giunta al capolinea a causa di un tradimento. Ecco chi è la terza incomoda.

Antonino Spinalbese ha tradito Belen Rodriguez

Da settimane Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono al centro di gossip e pettegolezzi. Non si parla che di loro, della passione che li ha travolti e di un amore che si è spento dopo solo pochi mesi. Eppure la loro sembrava una favola moderna, una storia meravigliosa resa ancora più bella dalla nascita di una bambina, la piccola Luna Marì.

Il fotografo e la conduttrice non si mostrano più insieme da tanto tempo ma i social sembrano parlare per loro: frecciatine velenose e post senza destinatari raccontano di un un fuoco che si è spento e che forse non tornerà più a riaccendersi. A quanto pare, Antonino e Belen non vivrebbero nemmeno più sotto lo stesso tetto.

Spinalbese avrebbe abbandonato la casa coniugale, il bellissimo loft nel cuore di Milano in cui viveva insieme alla showgirl argentina e al piccolo Santiago e si sarebbe trasferito altrove, facendo la spola tra La Spezia e la Lombardia per accudire la neonata.

Come mai i due sono arrivati a questa rottura così dolorosa? Svelata finalmente la ragione: Antonino avrebbe tradito Belen con una donna piuttosto conosciuta. Ecco tutto quello che sappiamo su questa vicenda.

Ecco con chi il famoso fotografo ha tradito la showgirl argentina

E tradimento fu. Questa sarebbe la ragione per la quale la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è in dirittura d’arrivo. La showgirl argentina avrebbe beccato il compagno insieme a un’altra donna e avrebbe deciso di chiudere i ponti con lui. Chi è la terza incomoda?

Secondo alcune indiscrezioni l‘hair stylist si sarebbe invaghito di una donna piuttosto conosciuta che lavora dietro le quinte di famosi programmi televisivi. A rivelare la notizia bomba è stato il settimanale Di Più Tv che non ha svelato però l’identità della donna misteriosa che per il momento resta ancora anonima.

Belen è angosciata, non trova pace. Le sue relazioni amorose sono state tutte turbolente e fallimentari: prima Fabrizio Corona, poi il matrimonio con l’ex ballerino di Amici, Stefano de Martino, il flirt finito male con Gianmaria Antinolfi e ora il tradimento di Antonino Spinalbese.

Per il momento la showgirl non si è espressa a riguardo e continua a mostrarsi sui social in compagnia dei suoi bambini o mentre realizza importanti shooting fotografici.