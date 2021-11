Alex Belli rimane in déshabillé davanti a tutti | Il GF Vip inquadra tutto

La produzione ha organizzato un pigiama party per gli inquilini del GF Vip 6 e Alex Belli è stato di nuovo protagonista. Vediamo cosa è successo.

Se ne sono viste delle belle durante il pigiama party in cui tutti i concorrenti, compreso Alex Belli, indossavano delle tutone raffiguranti animali.

Alex Belli: uno dei protagonisti indiscussi della casa

Sicuramente, l’edizione 6 del Gf Vip verrà ricordata soprattutto per la partecipazione di Alex Belli. Non solo per la sua prestanza fisica ma anche per tutte le perle e l’intrattenimento che sta regalando ai telespettatori. Senza dimenticare la love story con Soleil Sorge. Storia d’amore o d’amicizia che sia, sta sicuramente dando una grande mano all’audience del programma condotto da Alfonso Signorini.

Il pubblico, infatti, non vede l’ora che ci possa essere un ulteriore confronto con Delia Duran, moglie di lui rimasta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Se prima l’attore voleva un confronto con la moglie, nelle ultime ore si è mostrato perplesso. Del resto, lui e Soleil non si stanno facendo mancare nulla. Testimone ne sia un bollente bagno in piscina proprio sul finire del pigiama party.

Prima del passionale e sensuale bagno in piscina con l’influencer, però, Alex Belli si è reso protagonista di un altro siparietto.

La tuta si strappa e…

In occasione del pigiama party, ad ogni concorrente era stato fornito un buffo pigiama in finta pelliccia, raffigurante un animale. Se a Soleil era toccato quello da unicorno, ad Alex Belli, invece, quello da asinello. Tra il divertimento generale, l’attore ha voluto rendersi protagonista di un salto da divano a divano, superando Soleil.

Il salto è riuscito alla perfezione, la tutona, però non ha resistito e si è strappata lasciando Belli in mutande. Le inquadrature su di lui e sul suo intimo nero si sono sprecate mentre gli altri concorrenti ridevano molto. Non ha mancato di ridere e di lanciare occhiate molto interessate l’influencer Soleil.

Proprio verso di lei si sono concentrate le attenzioni dell’attore, ormai rimasto in mutande, che ci ha tenuto a stuzzicare ulteriormente la ragazza andandole addosso.