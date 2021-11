Alex Belli avrebbe cambiato improvvisamente idea, non vuole più incontrare sua moglie e chiarirsi per quanto successo nella casa.

Un vero e proprio dietrofront quello fatto da Alex Belli, il quale non vorrebbe più tentare un chiarimento con sua moglie, Delia Duran. Un cambio di idea a dir poco netto se si pensa che l’attore per settimane avrebbe insistito per averla come ospite durante una diretta. L’uomo, quindi, negli scorsi giorni si è lasciandosi andare ad un duro sfogo riguardante proprio la sua consorte.

Oltre che come attore Alex Belli lavora come modello e fotografo

Ad ascoltare la frustrazione di Alex Belli, quindi, ci ha pensato Miriana Trevisan: “Non la voglio, non la voglio vedere qua dentro. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro“. A preoccupare quest’ultimo, quindi, sarebbero i continui gossip che circondano la coppia e che la vorrebbero già per finita.

Il 38enne dovrà separarsi da Soleil Sorge

Sbollita la rabbia, quindi, Belli si è scusato con Miriana dicendo di essersi lasciato andare ma che aveva anche bisogno di dire cosa pensava fino in fondo prima di scoppiare. Prima di partire, inoltre, il ragazzo avrebbe avvertito i suoi cari di non cadere nelle tentazioni o nelle trappole tese del mondo delle televisione.

A far riflettere l’attore, nello specifico, sarebbero state le parole dette in trasmissione da Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, avrebbe avvertito Alex Belli raccontandogli come da quando Delia è intervenuta in studio, la sua immagine fuori dalla casa è stata profondamente danneggiata. Secondo l’opinionista, inoltre, la colpa di questo meccanismo non sarebbe da attribuire solamente a Soleil Sorge.

Infine, Belli ha spiegato come tiene tantissimo a sua moglie ma ha diverse cose a cui pensare a casa e per questo non la vorrebbe coinvolta in quest’esperienza. La madre di Delia Duran, infatti, non parlerebbe ancora l’italiano e per questo motivo ha bisogno che la figlia gli stia accanto. Insomma l’intento del concorrente sembra quello di ridurre le preoccupazioni della sua compagna ma per farlo, probabilmente, dovrà distaccarsi da Soleil una volta per tutte, rompendo una delle coppie più chiacchierate del programma.