Michelle Hunziker, l’impensabile rivelazione: “Anni fa? Ero un maschio”

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo sorriso ha incantato milioni di telespettatori, ma non tutti sanno cosa ha vissuto in passato. Certi drammi non si dimenticano e lei lo sa bene: scopriamo di più.

Siamo abituati a vederla sempre sorridente e scherzosa, ma in passato non era così. Per anni è stata in guerra con se stessa e con la sua femminilità a causa di ciò che ha vissuto, oggi è una vera icona di stile e bellezza: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, oggi è più bella che mai

Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo italiano più amate di sempre. Grazie alla sua bellezza e il suo ottimismo è riuscita a conquistare il pubblico italiano. La conduttrice è stupenda: occhi azzurri e capelli biondi, oltre al suo corpo da urlo. Ma il suo carattere forte è qualcosa di raro, infatti, in varie occasioni è riuscita a raccontare le paure del suo passato, malgrado l’abbiano segnata per sempre.

Come tantissime persone, anche lei ha avuto difficoltà ad accettare il suo corpo. Nonostante sia sempre stata meravigliosa, solamente negli ultimi anni ha capito la sua evidente bellezza.

Nel corso degli anni la Hunziker è riuscita a manifestare tutta la sua femminilità, anche se per colpa della società, prima era completamente un’altra persona: “A volte per proteggerci dalla discriminazione noi donne ci trasformiamo in uomini ‘testoteronici’”. Recentemente ha fatto una rivelazione davvero scioccante, scopriamo cosa ha raccontato.

La confessione clamorosa

La conduttrice sul suo seguitissimo profilo social, ha spiegato che per lei non è mai stato facile essere donna, proprio per questo, sin dall’infanzia si è sempre comportata da “maschiaccio”, per un motivo ben preciso:

“Interpretare il ruolo maschile mi ha ‘salvato’ dalle conseguenze della mia femminilità sugli altri (..) Mi fischiavano dietro e mi prendevano poco sul serio perché bionda o con il culetto carino. Se provavo a fare discorsi strutturati venivo svalutata e tutto si riduceva all’estetica.”

Quando era piccola ha raccontato che la scambiavano per un maschietto perché aveva i capelli sempre a spazzola e indossava solamente pantaloni di velluto che non mostravano nessuna sua forma. Fortunatamente la società piano piano sta cambiando, ma dobbiamo ammettere che ancora oggi milioni di donne vengono discriminate.