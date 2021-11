Avete mai visto il fratello di Michelle Hunziker? È un uomo tutto d’un pezzo. Bello proprio come la sorella.

Michelle Hunziker, la famosa conduttrice svizzera, ha un fratello. L’avete mai visto? È un uomo davvero affascinante. Scopriamo qualche curiosità in più sul suo conto.

L’affascinante fratello di Michelle

Michelle Hunziker, la bionda conduttrice svizzera, è tra i personaggi della televisione più amati di sempre. Con la sua solarità, la sua ironia e il suo sorriso smagliante, è entrata nei cuori dei telespettatori italiani e non ne è più uscita. La conduttrice di All Together Now è nata a Lugano da papà Rudolf e mamma Ineke.

Come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, la sua infanzia non è stata molto felice. Il papà, vittima dell’alcolismo, era spesso violento con la mamma la quale, quando Michelle era poco più che adolescente, ha deciso di separarsi dal coniuge trasferendosi con la famiglia in Italia.

A proposito di famiglia, sapete che la bionda svizzera ha anche un fratello? Lui è un professionista tutto d’un pezzo e un uomo molto affascinante. Vi sveliamo qualche curiosità in più sul suo conto.

Harold Hunziker, tutto quello che sappiamo sul fratello della conduttrice svizzera

Ebbene sì, Michelle Hunziker ha un fratello. La bionda conduttrice attualmente al timone di All Together Now, lo show musicale in onda ogni domenica su Canale 5 che sta riscuotendo grande successo, non è figlia unica. La bella presentatrice ha un fratello che è lontano dal mondo dello spettacolo.

Il suo nome è Harold ed è più grande di lei. Suo fratello ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa rispetto a Michelle. Non ama le telecamere e preferisce mantenere un profilo piuttosto basso.

Harold è un imprenditore e un famoso manager. Ha lavorato come CEO della catena di fast food americana McDonald’s per la quale ha prestato servizio per oltre 30 anni. Attualmente ha un locale a Ginevra. Non abbiamo molte altre informazioni sulla sua vita privata perché l’uomo è molto riservato.

LEGGI ANCHE—> Michelle Hunziker irriconoscibile, nuovo look: capelli scuri e cortissimi | FOTO

Sappiamo che Harold è sposato con Rossana, una donna italiana e la coppia ha un unico figlio. Michelle è molto legata a suo fratello e anche a sua cognata. Vi sveliamo anche una curiosità: è stato proprio lui ad accompagnare la conduttrice sull’altare quando la bionda svizzera è convolata a nozze con Tomaso Trussardi. L’uomo è inoltre il padrino di Celeste, la figlia della showgirl e dell’imprenditore Trussardi.