Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più amate di sempre. Con il suo inimitabile sorriso ha conquistato milioni di telespettatori. La sua bellezza è davvero incredibile, ma ha mai ceduto a qualche ritocchino? scopriamo la verità.

La famosa conduttrice è sempre stata bellissima, ma è cambiata moltissimo nel corso degli anni. Tutto merito di madre natura oppure no? vediamo il prima e dopo.

Michelle Hunziker, l’incredibile cambiamento

In molti la ricorderanno ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo italiano. Quando Michelle Hunziker è arrivata in Italia era giovanissima e bellissima: capelli lunghissimi, fisico da urlo e sorriso smagliante.

Ma nonostante siano trascorsi ben 20 anni dal suo arrivo in Italia, sembra che per lei il tempo non passi mai. Ancora oggi ha un corpo statuario e la sua simpatia la rende ancora più bella, infatti, è una delle conduttrici più amate di sempre ed è una vera e propria icona sexy.

Grazie alla grandiosa carriera a Mediaset è divenuta molto conosciuta e ha attirato l’attenzione di due uomini molto famosi: Eros Ramazzotti da cui è nata loro figlia Aurora Ramazzotti e Tommaso Trussardi, suo attuale marito e dal loro amore sono venute al mondo Sole e Celeste.

Malgrado il tempo che passa, la bellezza di Michelle Hunziker rimane sempre unica ed inconfondibile. Però lei è cambiata moltissimo, scopriamo se la meravigliosa conduttrice ha ceduto al ritocchino.

I ritocchini della showgirl

Secondo molti, Michelle Hunziker per mantenersi sempre così fresca e giovane si sarebbe sottoposta a diversi interventi estetici. Ma c’è da precisare che lei ha sempre smentito.

Lei stessa ha dichiarato a Le Iene, di non aver mai fatto nessun ritocchino: “Non mi sono mai rifatta niente ma alla fine sono tutta rifatta perché da piccola mi hanno aperto in tutti i modi!”. Purtroppo, da bambina è caduta molte volte ed è stata costretta a subire dei piccoli interventi che comunque non hanno niente a che fare con la chirurgia estetica.

Ma il noto chirurgo “dei vip”, Giacomo Urtis non sembra crederci, dato che in passato ha ammesso di notare una taglia in più sul corpo della bellissima Michelle, ma come abbiamo detto in precedenza, lei ha sempre smentito.

Insomma, la Hunziker non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, le sue curve e il suo volto sono naturali. Lei ha 44 anni e ha avuto 3 gravidanza, ma non sembra affatto dato che ancora oggi è una bomba sexy.