Giucas Casella, la tragedia vissuta a 6 anni: a faccia a faccia con la morte

Giucas Casella, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 e famoso mago ha raccontato un retroscena sconvolgente che risale a tanti anni fa, quando lui aveva solamente 6 anni: ecco cosa ha rivelato.

Con Giucas Casella i colpi di scena e le risate non mancano mai. In queste ultime settimane lo abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. Ma non ci sono stati solo momenti di divertimento con lui, infatti, recentemente ha svelato un episodio che lo ha segnato per tutta la vita: il drammatico racconto che ha sconvolto tutti.

Giucas Casella, la drammatica confessione

Giucas Casella, il mago più amato dal pubblico italiano, è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con i suoi coinquilini ama raccontare dei retroscena clamorosi della sua vita. Lui è una persona diretta che non ha peli sulla lingua, ma soprattutto è un uomo che ha sofferto tanto in passato e con la sua forza è sempre riuscito a rialzarsi.

Come tutti ben sapranno, la sua passione e il suo lavoro è l‘illusionismo. Ma come ha scoperto di essere un mago? è tutto iniziato con un episodio davvero drammatico che non potrà mai dimenticare: scopriamo di più.

Il famoso illusionista ha rischiato di morire

Giucas Casella è un uomo che ha vissuto a pieno la sua vita, infatti, durante il suo percorso al Grande Fratello Vip ha raccontato tantissimi episodi sulla sua vita privata, in particolare uno che ha davvero sconvolto tutti.

Il concorrente del reality di Alfonso Signorini ha dichiarato di essere caduto in un pozzo quando aveva solamente 6 anni. Un evento terribile che però gli ha fatto scoprire i suoi “super poteri”.

Infatti, per attirare l’attenzione della madre “sordomuta” ha iniziato ad usare la forza del pensiero:

“Il pozzo non era profondo, ma ho urlato così tanto perché potevo anche annegare. Poi è arrivata mia madre, è stata una sorta di telepatia, la forza del pensiero”.

Il mago crede tantissimo nelle energie e secondo lui è stata proprio quella a salvarlo. Addirittura, il mago ha percepito che nella Casa più spiata d’Italia ci sono zone in cui si possano trovare energie positive e altre negative.