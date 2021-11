Gf Vip, Lulù non si accorge di essere inquadrata: “Lo hanno visto tutti”

Lulù Selassiè negli ultimi giorni sarebbe stata vista scrivere una lettera romantica rivolta all’ex nuotatore Manuel Bortuzzo.

Continua fra molti alti e bassi la storia d’amore fra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. La principessa etiope, dunque, stanca dei continui rifiuti ed allontanamenti del giovane nuotatore ha deciso per qualcosa di più romantico e se vogliamo “all’antica”, ossia scrivere una lettera. Appena le telecamere hanno sbirciato il gesto Lulù ha subito tolto il foglio in modo da non far vedere nulla.

Lulù Selassiè ha ingrandito le proprie labbra con un’operazione chirurgica

Nonostante le sue sorelle si siano dimostrate contrarie al gesto, dunque, la ragazza ha provato a scusarsi con Manuel per il suo atteggiamento davvero troppo ossessivo in alcuni casi. Bortuzzo, infatti, in più occasioni ha spiegato come lo stress procuratogli l’abbia portato a soffrire di spasmi alle gambe.

Questo, dunque, il contenuto integrale della lettera romantica:

“Non voglio passare per quella cattiva che non lo lascia vivere e non lo lascia libero. E’ ovvio che sono triste perché mi ci hanno nominato e potevano votare altre persone e potevano capire. Io semplicemente mi avvicinavo a lui perché voglio bene a lui ed ho bisogno di stare con lui. Ogni volta, sia in amicizia che in amore, mi sono messa dietro gli altri e non è una scusa. Volevo solo mandare un messaggio: a me dispiace molto per quello che è successo”

Manuel Bortuzzo avrebbe chiesto alla principessa di lasciarlo in pace

Non tutti però hanno apprezzato l’idea della Selassiè, anzi, dopo queste parole Miriana Trevisan si è precipitata nel confessionale per lanciarsi in un duro sfogo proprio verso la principessa. La showgirl, infatti, trova le scuse “inutili” se non modifica il suo atteggiamento.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Manuel mostra i segni dello stress provocati da Lulù | Spasticità e dolori

Quest’ultima ha sì definito Lulù molto dolce ma spesso eccessivamente morbosa nei confronti dell’atleta e questo, come abbiamo raccontato in precedenza, ha avuto anche ripercussioni fisiche.

LEGGI ANCHE —> GF Vip 6, la regia furiosa con Lulù | “Mandatela a casa subito”

Insomma sicuramente delle scuse sincere e che vogliono far capire a Manuel come lei sei davvero dispiaciuta e non voglia perderlo. Vedremo, dunque, se dopo questo tentativo di chiarimento da parte della ragazza, i due si concederanno una seconda chance o perlomeno ritorneranno ad essere buoni amici.