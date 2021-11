By

Grande Fratello Vip 6, la regia è furiosa con Lulù. Che cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Lulù fa arrabbiare la produzione del Grande Fratello Vip 6. Che cosa ha combinato la principessa? Ve lo sveliamo noi.

Lulù Selassié, il controverso personaggio del Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini sta riscuotendo un successo inaspettato. I dati Auditel sono così positivi che Mediaset ha deciso di prolungare il famoso game show fino a marzo 2022. Questa sarà l’edizione più lunga della storia. Il cast selezionato dal conduttore e dal suo team di produzione piace tanto ai telespettatori.

Dinamici, con storie e drammi familiari e personali alle spalle, i coinquilini del famoso bunker di Cinecittà riservano ogni giorno grandi sorprese. Tra i personaggi più controversi e chiacchierati di questa nuova edizione c’è indubbiamente Lulù Selassié, la sorella maggiore di Clarissa e Jessica.

Le tre principesse sono caratterialmente diverse tra di loro. Lulù è quella più sensibile ed emotiva, più volte l’abbiamo vista piangere all’interno della casa per i suoi problemi familiari ma soprattutto per l’amore non corrisposto nei suoi confronti da parte di Manuel Bortuzzo, amatissimo concorrente di questa edizione.

Diciamo pure che il carattere di Lulù non è affatto semplice da gestire e anche la regia ne sa qualcosa. La principessina nelle scorse ore è stata richiamata bruscamente dalla produzione. Che cosa avrà combinato?

La regia del Grande Fratello Vip furiosa con la principessa

Che cosa avrà combinato Lulù da suscitare l’ira della produzione del Grande Fratello Vip 6? Spunta a sorpresa un video in cui la regia si mostra particolarmente aggressiva nei confronti della principessa Selassié.

Mentre Lulù si trovava in postazione trucco, ambiente in cui trascorre tantissime ore al giorno, si sente improvvisamente la regia gridare: “Mandatela a casa, subito!”. Dal video in questione si può notare che la Selassié alle urla della produzione, preoccupata, raccoglie una borsa contenente dei trucchi e si allontana velocemente dalla postazione trucco chiedendosi che cosa stesse succedendo.

Il mistero è presto svelato. La regia ha richiesto la presenza di Lulù più volte in confessionale ma lei facendo orecchie da mercante, ha continuato a rimanere davanti agli specchi facendosi asciugare i capelli. Dopo il secondo richiamo, la regia stanca, ha iniziato a inveire contro di lei alzando la voce e chiedendole furiosamente di presentarsi in confessionale.

Lulù non ha un carattere sicuramente facile da gestire e anche la produzione se n’è resa conto. In più occasioni la principessa è stata richiamata perché ignora le comunicazioni e non ascolta nessuno. Avrà imparato la lezione?