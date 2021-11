Nonostante Manuel Bortuzzo abbia avuto degli spasmi da stress a causa di Lulù, quest’ultima starebbe continuando ad infastidirlo.

Sembra ormai ai ferri corti il rapporto fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. A causa del forte stress causato da questa situazione, infatti, l’ex nuotatore avrebbe accusato anche diversi guai fisici. Di questa situazione però la presunta principessa sembra infischiarsene e anche negli ultimi giorni ha continuato a cercare il ragazzo.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip

Nello specifico quest’ultima avrebbe cercato nuovi chiarimenti sulla loro situazione sentimentale. Bortuzzo, quindi, ha ribadito il suo malessere affermando poi come per lui non ci sia nient’altro da dire a riguardo. Manuel, quindi, ha mostrato a Lulù come la sua gamba sia in preda agli spasmi a causa di questa tensione che si è andata a creare.

Qualcuno ha messo in dubbio il titolo nobiliare di Lulù

“Questa è una spasticità. Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me“

ha tuonato l’atleta. La ragazza però sembra non aver recepito il messaggio e ha continuato ad inseguire Manuel sino al confessionale facendolo innervosire ancora di più. Lulù, quindi, ha continuato a fare domande e rivolgere la parola all’uomo chiedendogli di “non fare il pazzo“.

Purtroppo questa è una scena che vediamo spessissimo con l’ex nuotatore costretto a stare accanto alla Selassiè persino in giardino. Eclatante, inoltre, uno degli ultimi episodi verificatisi all’interno della casa, quando la principessa è entrata nella stanza privata di Manuel. Ancora una volta, quindi, il ragazzo ha ripetuto come lei non rispetta i suoi spazi e le sue scelte, specificando come lui non può avere una donna così al suo fianco.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Manuel Bortuzzo contro Lulù: “Sei un pezzo di…” | caos in casa

Persino le chiacchierate con il suo grande amico, Aldo Montano, si sono complicate con la principessa che spesso arriva e lo abbraccia. Anche alcuni telespettatori, quindi, sarebbero preoccupati per la salute dell’atleta che sembra davvero intrappolato da Lulù che non intende lasciarlo solo un attimo.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, scoppia la polemica nella casa: Lulù finge di stare male per dormire con Manuel

Qualcuno però avrebbe difeso il comportamento di Lulù dicendo come Manuel cambia idea troppo spesso cercando e baciando prima la principessa per poi scacciarla in altri momenti. Insomma è difficile dire chi abbia ragione, la speranza però è che la situazione fra i due si chiarisca al più presto.