Gf Vip, Delia Duran dentro la casa | Soleil ancora non ha capito nulla

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rivelato come Delia Duran entrerà all’interno della casa.

Una vera e propria tempesta si sta per abbattere sulla coppia formata da Soleil Sorge e Alex Belli, Alfonso Signorini, infatti, nella puntata di lunedì 22 novembre, ha annunciato come Delia Duran sta per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. C’è grande attesa, dunque, per l’ingresso della moglie di Alex dato che abbiamo già assistito ad un diverbio proprio con la Sorge.

Dopo aver scontato il periodo di quarantena Delia Duran entrerà nella casa

Delia, infatti, è stata molto gelosa del rapporto che si è creato fa suo marito e l’influencer tanto da chiedere spiegazioni all’uomo. I due, quindi, si sarebbero chiariti con Belli che ha confermato come con Soleil ci sia solamente amicizia. Nonostante ciò nelle ultime settimane l’attore, in più occasioni, ha fatto capire come non gradirebbe l’ingresso della moglie nel reality.

Nello specifico non vuole più vedere la Duran scontrarsi con la sua migliore amica. A commentare gli screzi tra i due ci hanno pensato anche i follower della donna che gli avrebbero consigliato di lasciare Alex, il quale è stato definito un uomo innamorato solo di se stesso.

Difficile dire quale sarà la reazione di Soleil all’ingresso della modella

Purtroppo, come abbiamo riportato, i due amici sono sempre più intimi passando insieme gran parte della giornata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però e ha convinto Delia a scendere in campo è stato l’episodio della piscina in cui Alex si è mostrato pericolosamente vicino a Soleil.

Finito il periodo di quarantena, dunque, la Duran sarà pronta ad entrare in casa ed affrontare una volta per tutte suo marito. Stando a quanto ha detto l’amico della coppia Mirko Gancitano, ospitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, pare però che la modella abbia cambiato idea su Soleil e che quindi potrebbe persino lasciar perdere il precedente diverbio.

Chissà, invece, cosa ne pensa quest’ultima dell’entrata in scena della Duran avvenuta proprio quando ormai sembrava che la sua relazione con Alex Belli fosse pronta a fare il passo in avanti decisivo.