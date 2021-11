Alex Belli e Soleil Forge sono stati protagonisti di un bagno in piscina particolarmente movimentato all’interno della casa del Grande Fratello.

Ad attirare le attenzioni, ancora una volta, all’interno della casa del Grande Fratello è stata la coppia composta da Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante fra i due non vi sia una reale relazione ma solo una buona amicizia a detta dei diretti interessati, la loro complicità sembra aumentare giorno per giorno.

Soleil ed Alex sono stati beccati dalle telecamere mentre si divertivano in piscina

Quello fra l’attore, conosciuto per aver recitato in diverse fiction, e l’influencer è un rapporto molto complicato dato che in questi mesi abbiamo visto diversi tira e molla. I due, infatti, ogni volta che sembrano avvicinarsi troppo, finiscono con l’allontanarsi. Nonostante una dichiarata amicizia innocente alcune immagini provenienti dalla casa destano più di qualche dubbio nella testa dello spettatore.

Delia Duran avrebbe già rimproverato suo marito in diverse occasioni

Nello specifico non è passato inosservato il bagno in piscina fatto dai due solamente poche sere fa. Coccole, carezze ed anche alcune provocazioni in quella che non è sembrata una nuotata fra amici. Anzi, Alex avrebbe approfittato della situazione per lanciarsi di faccia contro il lato B di Soleil.

Il tutto però è stato ripreso dalle telecamere subacquee del Grande Fratello. Difficile, invece, capire se la Sorge sia semplicemente stata al gioco o non abbia sentito l’uomo avvicinarsi. Fatto sta che questi episodi stanno facendo riflettere il pubblico da casa il quale ha insinuato come questa relazione possa essere solamente una strategia per attirare su di loro le attenzioni.

LEGGI ANCHE —> Soleil si confida con Alex Belli: “Mi sono innamorata” | Colpo di scena al GF Vip 6

Al momento, dunque, è difficile per chiunque dire con certezza cosa c’è fra i due tanto che la stessa moglie di Alex, Delia Duran, avrebbe richiamato più volte suo marito per aver assunto atteggiamenti troppo intimi con la giovane.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Soleil fa il gesto con la mano ad Alex per andare a letto | Lui non si trattiene

Proprio per questo motivo Belli avrebbe chiesto per diverse settimane alla sua consorte di entrare nella casa per un possibile chiarimento che fino ad ora però non c’è stato. Insomma è difficile capire quali sono i reali sentimenti fra i due anche perché come detto l’uomo è già sposato, cosa ribadita anche dalla stessa Soleil.