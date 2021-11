Gf Vip 6, Sonia Bruganelli guadagna troppo poco | Vuole più soldi

Sotto consiglio di suo marito, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli avrebbe chiesto a Piersilvio Berlusconi un raddoppio del suo cachet.

Come abbiamo già riportato in altri articoli, non tutti gli ospiti ed i concorrenti del Grande Fratello Vip percepiscono lo stesso cachet ad episodio. Molto, infatti, dipende dalla fama della star in questione. Ad esempio Sonia Bruganelli, una delle opinioniste del programma, si sarebbe lamentata, seppur in maniera scherzosa, di guadagnare decisamente troppo poco.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti proprio su un set televisivo

“Mio marito mi sta guardando, mi ha mandato una foto dove io avevo una faccia così e mi ha detto credo tu debba farti raddoppiare il cachet” la colpa di questa richiesta, dunque, sarebbe tutta di Paolo Bonolis. Ma non solo, Alfonso Signorini sarebbe stato al gioco assecondando la manager e promettendo di farle da garante andando lui stesso a parlare con Piersilvio Berlusconi.

Il cachet dell’opinionista non supererebbe i 10mila euro a puntata

La Bruganelli, quindi, avrebbe scansato le critiche dando la colpa della richiesta allo stesso Bonolis dicendo come ambasciator non porta pena. Non sono mancati gli sfottò anche da parte di Adriana Volpe. Le due, infatti, prima di partecipare alla nuova stagione del Grande Fratello Vip si erano già punzecchiate attraverso i social network.

I loro continui disaccordi, quindi, sono diventati col tempo una delle colonne portanti dell’intera trasmissione. Il siparietto, inoltre, è stato divertente ed è finito con un sorriso da parte dei suoi protagonisti. Alla famiglia Bonolis- Bruganelli, ovviamente, i guadagni non mancano di certo, l’uomo, infatti, è fra i conduttori più pagati della Mediaset con il suo cachet per Avanti un Altro che gli frutta circa 40mila euro ad episodio.

Decisamente inferiore, invece, la ricompensa di Sonia che dovrebbe andare a guadagnare circa 10mila. La donna, però, nella vita si occupa anche di altro, ad esempio ricopre il ruolo di manager per diversi capi d’abbigliamento molto importanti. Ma non solo, restando nel mondo dello spettacolo prima di prender parte al Grande Fratello Vip, la moglie di Bonolis dirigeva un programma televisivo sui libri, in onda su Tim Vision, chiamato “I libri di Sonia“.