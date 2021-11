By

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini. La forte attrazione che c’è tra loro due non è passata affatto inosservata ai telespettatori. Ma la coppia non sa cosa succederà nella puntata di venerdì: ecco cosa vedremo durante la messa in onda del 26 novembre 2021.

Ormai non si parla d’altro, i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono proprio Alex Belli e Soleil Sorge. Il loro rapporto sta facendo sognare milioni di persone, ma bisogna precisare che non tutti li amano, soprattutto una persona in particolare: ecco di chi si tratta.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge sono innamorati?

L’ex corteggiatrice italo-americana di Uomini e Donne è la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua particolare personalità e bellezza hanno attirato l’attenzione del noto volto di Centovetrine, Alex Belli.

I due hanno scoperto di essere molto simili, infatti, passano la gran parte delle giornate insieme. I telespettatori a casa hanno notato che c’è anche una forte attrazione, ma potrebbe mai sfociare in una storia d’amore? secondo alcuni si tratta di una semplice amicizia “speciale” ma niente di più.

Altri, invece, sostengono che Belli sia già innamorato di Soleil, dato che ogni volta che sono insieme non rinunciano a scambiarsi delle carezze o sguardi di pura complicità. Il loro rapporto fa molto discutere, proprio per questo tantissimi telespettatori credono che sia studiato a tavolino per ottenere consensi dal pubblico e rimanere il più possibile all’interno del reality.

Cosa succederà venerdì 26 novembre?

Come abbiamo anticipato prima, non tutti amano la coppia formata da Soleil ed Alex Belli, soprattutto Delia Duran, la moglie del noto attore. La modella venezuelana ha già avuto un confronto con suo marito e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma non è finita qui.

Infatti, Delia entrerà nuovamente nella Casa più spiata d’Italia, ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del GF Vip: “Delia Duran sta facendo in questo momento la quarantena perché venerdì entrerà nella Casa per avere un confronto col suo Alex! È agguerritissima!”.

Insomma, non ci rimane che aspettare il prossimo appuntamento del reality di Canale 5, per scoprire cosa accadrà tra Delia, Alex Belli e Soleil. Sicuramente ne vedremo delle belle e la modella venezuelana non le manderà di certo a dire.