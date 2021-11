Senza dubbio essere un conduttore di un programma così importante come il Grande Fratello Vip non è facile, lo sa bene Alfonso Signorini. Nelle scorse ore è arrivata una pessima notizia, sicuramente Pier Silvio Berlusconi non avrà reagito affatto bene.

Nonostante Alfonso Signorini abbia cercato di spiccare sul piccolo schermo grazie alle tantissime novità al Grande Fratello Vip, ha raggiunto davvero un pessimo risultato. Chissà come avrà reagito l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

La terribile sconfitta di Alfonso Signorini

Questo inizio settimana è stato davvero molto impegnativo. La sfida tra la Rai e Mediaset è iniziata alla grande. Purtroppo, per il conduttore del noto reality di Canale 5 non c’è stata un’ottima partenza.

Infatti, il Grande Fratello è riuscito a portare a casa solo il 20.6% di share pari a 3.138.000 spettatori. Invece Su Rai Uno, è andata in onda la prima puntata di Blanca, una fiction con Maria Chiara Giannetta, ed è stato il programma più seguito in prima serata dei primi 58 giorni della stagione tv, a parte la Nazionale di calcio. La serie ha raggiunto ben 5.672.000 spettatori, quindi, il 26% di share.

Si tratta di una terribile sconfitta per Alfonso Signorini, che nonostante le numerose novità tra cui l’ingresso di nuovi ed entusiasmanti concorrenti non è riuscito a conquistare il pubblico a casa.

Si dovrà accontentare del secondo posto, ma comunque non è poi andata così male, dato che venerdì scorso aveva raggiunto solamente una media di 2,7 milioni di spettatori e uno share del 17%.

LEGGI ANCHE –> GF Vip 6, Sonia Bruganelli contro Alfonso Signorini: “Vaff*****o” | Scoppia il delirio

Il crollo degli ascolti

Come reagirà adesso Pier Silvio Berlusconi dopo tutte queste cattive notizie? c’è da dire che Mediaset non sta passando affatto un periodo facile, dato che anche gli ascolti della trasmissione di Barbara D’Urso non stanno affatto andando bene, infatti, continua a registrare uno share del 13-14%, a differenza de La Vita in diretta che raggiunge quotidianamente circa il 18-19%.

LEGGI ANCHE –> Alfonso Signorini: “Avevo il terrore del sabato e della domenica” Il racconto da brividi

Addirittura anche la famosa soap opera turca Love is in the air sarà sospesa nel sabato pomeriggio di Canale 5, a causa del terribile crollo, infatti dal 19-20% è passata al 14-15% di share medio.