Spaghetti al pesto al sapore d’autunno | Deliziosi e perfetti

Deliziosi gli spaghetti al pesto autunnale hanno un sapore che sa di genuino, sono presenti nella ricetta noci, i pinoli e le nocciole tostate, una vera bontà!

La frutta secca è il tocco in più di raffinatezza e sapore da aggiungere a tutti i vostri piatti. Anche che semplicemente tostate e speziate, sono un successone!

Spaghetti al pesto al sapore d’autunno

Il condimento del pesto autunnale, fa parte di quei piatti tipici che si consumano in autunno o alla fine dell’anno. La noce è un frutto secco molto energetico e piacevole al palato ricco di grassi buoni, così come le nocciole questa frutta secca può essere impiegata in molte ricette gastronomiche gustose e ricche di nutrienti. Pronta in brevissimo tempo farete un figurone portandola in tavola in una cena con gli amici o in famiglia.

Ingredienti per 4 persone

Pasta (spaghetti) 380 g

Aglio 2 spicchi

Noci (gherigli) 15

Nocciole tostate 2 cucchiai

Pinoli 30 g

Acciughe salate 2

Pangrattato 1 cucchiaio

Pecorino grattugiato 20 g

Olio extravergine di oliva q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Per la preparazione dei nostri spaghetti al pesto autunnale, dovremo per prima cosa sbriciolare in modo grossolano la frutta secca, ovvero: noci, pinoli e nocciole. Quindi in una piccola padella antiaderente mettiamo a tostare, senza bruciare, il pangrattato e dell’aglio tagliato a pezzetti.

Eliminiamo il sale dalle acciughe lavandole sotto l’acqua corrente e privatele della lisca, quindi lasciamo che si sciolgano delicatamente in una padella capiente, dove avremo versato un po’ d’olio extravergine.

Amalgamate una ciotola: noci, nocciole, pinoli insieme al pecorino, unite un po’ di prezzemolo tritato, il pangrattato tostato, sale, pepe e aggiungete un filo d’ olio. Una volta mescolati versate il tutto nel tegame dove sono le acciughe e fate andare gli ingredienti su un fuoco moderato per una decina di minuti, aggiungendo dell’acqua calda, se occorre.