Per Manuel Bortuzzo non è un’esperienza facile il Grande Fratello Vip. Purtroppo sono tanti i momenti di sconforto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore si è lasciato andare e ha raccontato un periodo davvero drammatico della sua vita: parole che fanno venire i brividi.

Il terribile incidente ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo e al GF Vip è impossibile per l’ex nuotatore mascherare tutto il dolore che prova. Il valore della vita è una cosa molto importante per lui, lo ha raccontato in diretta nella scorsa puntata: scopriamo cosa ha svelato.

Manuel Bortuzzo, il terribile dolore dopo l’incidente

Tantissimi telespettatori del Grande Fratello Vip, hanno notato che spesso Manuel Bortuzzo tende ad isolarsi spesso dai suoi compagni. Nello sguardo del giovane si vede chiaramente la sofferenza che prova.

Purtroppo quel terribile incidente, accaduto tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Quella notte è rimasto coinvolto in una sparatoria a Roma. Ha rischiato di non farcela, ma con la sua forza è riuscito ad affrontare moltissimi ostacoli.

Ma da quel momento la sua vita è cambiata e a volte lo sconforto prende il sopravvento su di lui, poi però si consola pensando a quanto la vita sia un dono incredibile: “Già il fatto di essere sveglio al mattino, di alzarci, è già la prima grande fortuna”.

Non è finita qui perché c’è un dettaglio della Casa che gli crea davvero fastidio, perché lo riportano indietro con la mente in un periodo davvero buio: scopriamo cosa ha raccontato Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore ricorda il momento difficile

Per il concorrente del Grande Fratello Vip, non è facile partecipare al reality, dato che ogni sua debolezza viene mostrata a milioni di telespettatori. Manuel non lo abbiamo visto sempre sorridente, questo perché tantissime volte la sua mente ritorna nel passato.

Ad esempio, ha raccontato che le luci continue e potenti della Casa sopra gli occhi gli ricordano le lunghe settimane trascorse in terapia intensiva dopo il terribile incidente: “A me ha riportato alla terapia intensiva, quando stavo 24 ore su 24 per delle settimane con la luce accesa.” Un racconto veramente da brividi.