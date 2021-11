GF Vip 6, Manuel Bortuzzo in piedi a camminare | Tutti in lacrime

Nelle scorse ore il giovane nuotatore, Manuel Bortuzzo è ritornato a camminare grazie ad un deambulatore. E’ riuscito ad alzarsi e i suoi compagni non hanno trattenuto le lacrime dalla gioia. Vederlo in piedi nella casa del Grande Fratello Vip, è un’emozione incredibile.

Nelle scorse ore Manuel Bortuzzo ha di nuovo fatto emozionare i suoi compagni d’avventura e i telespettatori. Lui è uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed è molto amato dal pubblico per le sue continue lezioni di vita.

Manuel Bortuzzo al GF Vip

Manuel Bortuzzo, il protagonista indiscusso del GF Vip di Alfonso Signorini, ha una storia incredibile, da brividi. Nel 2019 la sua vita è completamente cambiata: è stato vittima di una terribile sparatoria ed è stato ferito alla schiena, da due ragazzi che lo avevano scambiato per un’altra persona.

Il giovane, durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia ha raccontato che se fosse stato colpito 12 millimetri più in basso, avrebbe avuto 90 secondi di vita. Una storia davvero drammatica che lo ha segnato per sempre e oggi è costretto a vivere sulla sedia a rotelle.

Al momento il sogno più grande di Manuel è tornare a camminare, ma se non dovesse accadere lui ha rivelato di voler realizzare tutti gli altri suoi desideri. Un ragazzo che ama la vita incondizionatamente e che nelle scorse ore ha fatto emozionare tutti: ecco cosa è accaduto.

Il nuotatore di nuovo in piedi: l’emozione dei concorrenti

Manuel Bortuzzo si è nuovamente alzato in piedi, grazie a dei tutori speciali è riuscito a fare una breve passeggiata nella Casa più spiata d’Italia, scatenando l’emozione di tutti i concorrenti. I suoi due più cari amici Alex Belli e Aldo Montano, lo hanno fatto sorridere, infatti, quando il noto schermidore si è seduto sulla sedia a rotelle, Manuel ha ironizzato dicendo: “Facciamo un po’ a cambio se volete”.

Ovviamente, la principessa Lulù non ha potuto trattenere l’emozione nel vedere Manuel in piedi, ma la ragazza è rimasta in disparte, perché sta cercando di rispettare la distanza richiesta dal nuotatore.

Subito dopo, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno provato ad allontanarla, anche se la principessa non ha apprezzato il gesto delle due gieffine di portarla via. Lulù è innamorata di Manuel e non riesce a frenare i suoi sentimenti per lui, infatti ha rivelato: “Mi viene da piangere. E’ bellissimo rivederlo così in piedi”.