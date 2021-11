Giulia De Lellis, dopo la partecipazione nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne è diventata una delle influencer più amate e seguite di sempre. Ma sapete quanto riesce a guadagnare con un solo post? La cifra è veramente assurda.

I fan della nota influencer vogliono sapere sempre di più su di lei e sulla sua vita privata. Ma soprattutto sono curiosi su quanto riesca a guadagnare con il suo lavoro da influencer. Bisogna considerare che la bella Giulia tra i social, trasmissioni televisive, libro e film vari è riuscita a creare un vero impero: scopriamo di più.

L’impero di Giulia De Lellis

Come in molti sapranno, Giulia è diventata famosa grazie alla trasmissione Uomini e Donne. Nel 2016 partecipò per corteggiare il tronista Andrea Damante. La loro storia fece molto scalpore e in pochissimo tempo raggiunsero una popolarità incredibile, in particolare sul web.

La De Lellis, prima di essere una seguitissima influencer ed esperta di tendenze ha svolto altri lavori, come la commessa e la parrucchiera. Sempre dopo il programma di Maria De Filippi, divenne una concorrente del Grande Fratello Vip 2 e da lì è arrivata la vera svolta per lei.

È diventata la testimonial ufficiale di tantissimi brand di moda molto importanti, tra cui: Bluemarine, Bikini Lovers, Tezenis, Maybelline, Benefit e Douglas. Inoltre, come dimenticare il successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

A soli 25 anni ha costruito un vero impero, un successo dietro l’altro che l’hanno resa una delle influencer più pagate. Ma sapete quanto guadagna con un solo post? è il momento di farle i conti in tasca: la cifra è incredibile.

Quanto guadagna l’influencer romana?

I suoi 5 milioni di follower la sostengono ogni giorno e non si perdono nemmeno un attimo della sua vita. E’ considerata una delle imprenditrici digitali più importanti e proprio per questo secondo il sito Hopper HQ, Giulia De Lellis è al 114° posto della Instagram Rich List con un costo per post di 11.600 €.

La cifra è davvero alta, ma dobbiamo considerare che ogni volta che pubblica una foto su Instagram diventa sempre virale e raggiunge sempre più di 100 mila mi piace, dunque, sono tantissime le persone che vedono i suoi post.

Ma come vi abbiamo già anticipato, Giulia De Lellis non guadagna soltanto con il suo lavoro da influencer e precisiamo che queste cifre non sono state confermate o smentite dalla diretta interessata.