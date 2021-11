Preoccupazione per Giulia De Lellis. L’influencer ha condiviso con i suoi follower una notizia che desta ansia. Ecco che cosa sta succedendo.

Giulia De Lellis, destano preoccupazione le sue condizioni di salute. Che cosa sta succedendo alla più famosa e seguita delle influencer? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giulia De Lellis preoccupa i fan, cosa le sta succedendo?

Giulia De Lellis è tra le influencer più seguite sui social. Con oltre 5 milioni di follower, si può considerare una vera e propria star del web. Si è fatta conoscere al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne, il famoso dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi che da anni, nelle vesti di Cupido, fa scoccare la freccia dell’amore nei cuori di giovani e meno giovani che arrivano alla sua corte per trovare la tanto ricercata felicità.

Dagli studi Mediaset, l’ex corteggiatrice è uscita mano nella mano con il Deejay veronese Andrea Damante. La loro storia sembrava un sogno, una favola moderna dai risvolti romantici ma qualcosa nel loro idillio d’amore si è spezzato.

Dopo anni di passione e sentimento, i due si sono detti addio. Oggi entrambi hanno voltato pagina e nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti. Andrea è felicemente fidanzato con Elisa Visari mentre Giulia ha ritrovato il sorriso accanto a Carlo Beretta. Nelle scorse ore, la bella influencer ha pubblicato delle storie Instagram che hanno destato la preoccupazione dei fan. Che cosa le è accaduto? Scopriamolo.

Che cosa ha l’influencer, la sua salute preoccupa

Le ultime Instagram stories di Giulia De Lellis preoccupano i fan. La bella e famosa influencer si è mostrata sui social condividendo con i suoi oltre 5 milioni di follower un problema che da qualche giorno le sta procurando ansia e preoccupazione.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confessato di avere problemi all’occhio destro che da un po’ le procura dolore e fastidi. L’influencer lamenta rossore e sensazione di un corpo estraneo che non la fa affatto sentire tranquilla.

Cosa le sta succedendo? I fan sono preoccupati per lei. Nota per la sua ipocondria, Giulia è seriamente preoccupata per il suo occhio e con lei anche i suoi ‘seguaci’ che la seguono con affetto, oggi temono per la sua salute. Noi le auguriamo una pronta guarigione e siamo sicuri che tutto si risolverà al meglio.