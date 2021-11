Soleil Sorge è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non importa se molti la amano e altri la odiano, perché non passerà mai inosservata. È la concorrente che ha creato più dinamiche all’interno della Casa, infatti, è scoppiata un enorme polemica a riguardo.

Soleil Sorge, in ogni puntata del Grande Fratello Vip è sempre al centro dell’attenzione, sia per il forte rapporto che si è creato con Alex Belli e anche perché il suo carattere troppo esplosivo è motivo di discussione tra i concorrenti.

Soleil Sorge è immune: la polemica

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, la protagonista indiscussa è proprio Soleil Sorge. Anche se riceve ogni giorno migliaia di critiche e in tantissimi la vorrebbero vedere fuori dal programma, lei riesce a scamparla dalla nomination.

Proprio per questo è nata un’enorme polemica. Le due opinioniste Sonia e Adriana la rendono ogni settimana “immune” dal televoto. Moltissimi utenti del web hanno accusato il programma di proteggere Soleil solamente per le sue dinamiche che fanno audience.

La giovane ha un carattere esplosivo e ogni volta regala tantissime dinamiche ai telespettatori. E’ la concorrente più forte del reality, una figura forte e difficile da eliminare dal gioco, ma se non fosse sempre immune vari coinquilini la potrebbero nominare. Ad eccezione di Alex Belli, il vippone con il quale ha più legato in assoluto.

La preferita del reality

Mentre alcuni accusano la regia di architettare un piano con Bruganelli e Volpe per portare in finale Soleil Sorge, tantissimi telespettatori tifano fortemente per la giovane. Infatti, nella puntata di ieri 22 novembre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata la preferita del pubblico, proprio per questo si è guadagnata l’immunità con il 44% dei voti.

LEGGI ANCHE –> GF Vip 6, Alex sbatte la testa sul lato B di Soleil | Le telecamere subacquee inquadrano tutto

Sul web si leggono tantissimi commenti a favore della vippona come:

“Soleil è il 20% dello share, non può essere eliminata”, “Le uniche dinamiche le crea lei”, oppure “Senza Soleil che GF sarebbe?”.

LEGGI ANCHE –> GF Vip 6, Soleil scatenata lo lancia addosso a Miriana Trevisan | Il gesto violento

Insomma, molte persone sono dalla sua parte. Anche se nella puntata di ieri sera, sono entrate due concorrenti molto importanti, tra cui Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, secondo alcuni Alfonso Signorini ha raggiunto 3.138.000 di telespettatori, quindi il 20.6% di share, solamente grazie a Soleil Sorge.