Gf Vip, Lulù si strucca completamente | Bellissima una “Dea egizia”

Molti telespettatori hanno notato come la principessa Lulù Selassié risulti bellissima anche al naturale senza i suoi tipici trucchi marcati.

Il Grande Fratello Vip di quest’anno ha creato e consolidato diversi personaggi tramutandoli in autentiche star della televisione. Soleil Sorge, Alex Belli, sono solo alcuni dei nomi che negli ultimi mesi sono passati sotto le luci della ribalta. Oggi, quindi, ci concentreremo su Lulù Selassiè una delle sorelle principesse etiopi che ha preso parte al programma.

Lulù Selassiè è una delle tre principesse etiopi che hanno preso parte al programma

Quest’ultima ha attirato l’attenzione per la sua storia d’amore, a dir poco turbolenta, con l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo. Ma non solo, ad aver sorpreso il pubblico in diverse occasioni è stato proprio il make up di Lulù, spesso molto marcato. Molti, quindi, si sarebbero chiesti il reale aspetto della principessa senza ritocchi e aiuto di cosmetici.

Non è un segreto, infatti, come molti seguono il programma di Alfonso Signorini proprio per scoprire come sono i propri idoli al naturale. Ovviamente questo momento non è mancato neanche in questa sesta stagione del Gf Vip con Sophie Codegoni, Francesca Cipriani, Raffaella Fico e la stessa Selassiè che si sono mostrate su una veste tutta nuova.

La principessa è una delle concorrenti più giovani con soli 23 anni

Un evento piuttosto raro soprattutto per quest’ultima dato che gira sempre con la sua borsetta per i trucchi appresso in modo da avere con sè in ogni momento l’occorrente per risultare bellissima ed impeccabile nel suo look. Quella della principessa è una vera e propria fissazione tanto che si rifà la cipria durante le pause dalla diretta.

Come detto però di recente sono state diffuse alcune foto che ritraevano Lulù senza una linea di trucco. Nonostante la presenza di ciglia finte, quindi, la ragazza ha mostrato un look completamente diverso dal solito. Persino i suoi capelli senza ritocchi risultano diversissimi non essendo extra lisci.

Insomma nonostante una differenza sostanziale nell’aspetto, Lulù si è dimostrata sempre bellissima tanto da far chiedere a molti telespettatori per quale motivo sceglie un trucco così “aggressivo” che fa quasi scomparire del tutto i suoi tratti naturali.