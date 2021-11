La principessa Lulù Selassié è sempre al centro dell’attenzione, non solo per la sua chiacchieratissima storia con Manuel Bortuzzo, suo compagno d’avventura nella casa più spiata d’Italia, ma anche perché alcuni suoi gesti che scatenano delle giganti polemiche: ecco cosa è accaduto nelle scorse ore.

Lulù Selassié -Lettoquotidiano.it

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Lulù Selassié all’interno del reality di Alfonso Signorini. La principessa è una ragazza generosa, che si affeziona facilmente alle persone ed è molto sensibile. Ma come ogni personaggio pubblico è soggetta a critiche in qualsiasi momento.

Lulù Selassié al GF Vip 6, la terribile polemica

Lulù Selassié al Grande Fratello Vip, non ha mai nascosto il suo interesse per il nuotatore Manuel Bortuzzo. All’inizio sembrava esserci una certa complicità, ma ora si è creato un rapporto abbastanza complicato. Lei è veramente presa dal giovane, ma non sembra affatto reciproco.

Più volte il gieffino ha spiegato che non prova gli stessi sentimenti e che non vede un futuro insieme fuori dalla casa del GF Vip, proprio per questo lui non apprezza le notevoli attenzione che Lulù gli dona. La ragazza è stata più volte accusata di essere troppo appiccicosa e di non lasciare i giusti spazi al 22enne, ma è più forte di lei, infatti, non riesce a frenare le sue emozioni quando sta con lui.

LEGGI ANCHE –> GF Vip 6, la regia furiosa con Lulù | “Mandatela a casa subito”

I telespettatori del reality sono sempre più appassionati a questa storia, dunque, non si perdono nemmeno un attimo della loro quotidianità e i più attenti hanno notato un gesto alquanto bizzarro di Lulù Selassié che ha scatenato una gigante polemica: ecco cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE –> Avete mai visto Lulù senza trucco su labbra e bocca? Bellissima acqua e sapone

La principessa e il gesto folle: si lava i denti nel lavandino della cucina

Come abbiamo detto in precedenza, i telespettatori più attenti hanno notato un particolare davvero sconcertante, ovvero, la principessa Lulù si è lavata i denti in cucina con ancora i piatti dentro il lavandino. Un comportamento che ha scatenato il web perché considerato poco igienico, infatti, in pochissimo tempo il filmato è diventato virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gossipetrash

Ma non è la prima volta che accade una cosa del genere, dato che poche settimane fa sono state trovate un paio di mutande sporche da donna in cucina. Un episodio che ha scandalizzato i telespettatori del reality e anche gli stessi concorrenti. Andando ad indagare sembra che la colpa sia sempre di una delle Selassié, ovvero di Clarissa.