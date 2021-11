Sophie Codegoni ha rivelato come gli piace guardare il fondoschiena degli altri concorrenti del reality mentre vanno in doccia.

Quella fra Soleil Sorge e Sophie Codegoni sembra essere diventata una vera e propria rivalità. Le due, infatti, in più occasioni, si sarebbero punzecchiate fino ad arrivare all’episodio degli ultimi giorni in cui c’è stata una vera e propria resa dei conti.

In primis è stato messo sotto torchio l’episodio che abbiamo raccontato un paio di giorni fa, ossia quando Sophie si paralizzò guardando la Sorge sotto la doccia. Intervenuta nello studio di Alfonso Signorini, quindi, la ragazza ha spiegato come ha una vera e propria passione per i fondoschiena.

La madre di Sophie Codegoni è l’ex tronista di Uomini e Donne Valeria Pasciuti

“Mi piace guarda i fondoschiena, infatti, ogni volta qualcuno va in doccia mi giro. Mi piace vedere il corpo delle persone capito? Quindi io guardo“, così avrebbe spiegato al direttore di Chi il suo comportamento la Codegoni. Signorini, quindi, avrebbe chiesto invece cosa invidia Soleil a Sophie e dopo averci pensato un pò quest’ultima ha risposto il seno.

Soleil si sarebbe detta disposta a chiarire con la giovane influencer

Anche in questo caso però l’influencer non ha risparmiato una frecciatina lasciando intendere come quello di Sophie abbia comunque subito qualche ritocchino. Sempre quest’ultima è stata accusata dalla collega di essere una persona priva di contenuti e quello che porta è soltanto una copia sbiadita di quello che fa lei.

Chiamate in mistery room dal conduttore, quindi, le due avrebbero discusso tenendo i toni bassi. Sophie, quindi, dal canto suo, avrebbe chiesto solamente maggiore rispetto da parte di Soleil: “Quello che ho sempre chiesto a Soleil è un pò di obiettività in più perché tu di me vedi tutto male, no carattere e no personalità”.

L’italo americana, quindi, avrebbe detto come non gli sia andato giù il piede di guerra con cui la giovane è entrata nella casa. Nonostante ciò si è detta a ricominciare credendo molto nel sostegno fra donne. Chissà, quindi, se la Codegoni accoglierà l’invito di Soleil e le due proveranno a diventare buone amiche cancellando una rivalità, ormai, quasi storica del reality.