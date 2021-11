Gf Vip 6, Sophie ossessionata da lei | Non può farne a meno

Sophie Codegoni e Soleil Sorge si sono accusate a vicenda di star recitando un copione finendo così con il litigare pesantemente.

Nonostante i tentativi da parte di Sophie Codegoni di instaurare un rapporto con Soleil Sorge quest’ultima l’ha allontanata. Fra i tanti motivi che hanno portato le due influencer ad allontanarsi ci sarebbe Gianmaria Antinolfi. Dopo che Sophie ha preferito troncare il rapporto con l’imprenditore, quindi, Soleil, li avrebbe punzecchiati sulla vicenda.

Sophie Codegoni è una modella originaria di Varese

Come rivelato ad Alfonso Signorini, infatti, la Codegoni ha preferito non portare il rapporto ad un livello successivo dato che sapeva che l’uomo, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, fosse fidanzato. Soleil, quindi, si sarebbe complimentata in tono ironico per aver trovato un loro blocco scatenando la pronta risposta della ragazza.

Nonostante i soli 20 anni compiuti la ragazza è una delle influencer più seguite

A queste accuse la Codegoni ha rilanciato come almeno loro abbiano avuto un freno, non finendo sempre da terzo incomodo come fatto da lei. Una frecciatina chiaramente rivolta al suo rapporto con Alex Belli, nonostante l’attore sia sposato, infatti, a Soleil non sembra importare continuando a frequentarsi con l’uomo.

Lo stesso Gianmaria, quindi, avrebbe preso le difese di Sophie facendo infuriare ancora di più la Sorge che avrebbe minacciato addirittura di lasciare la trasmissione. Le due però nell’ultimo periodo sembravano vicine ad una riappacificazione con la Codegoni che molto spesso guardava Soleil, con quest’ultima che avrebbe notato il suo atteggiamento.

Purtroppo però queste attenzioni non sono state gradite e confidandosi con gli altri concorrenti l’ex tronista di Uomini e Donne si è espressa così: “Vedo che qui dentro andiamo d’accordo, che lei mi guarda sempre, è come se mi avesse preso tipo a modello. E’ una cosa bella, ci sta, poi però vedo che appena ne ha l’occasione mi lancia sempre qualche frecciatina“.

Insomma, per quest’ultima Sophie starebbe solamente recitando una parte, evitando di creare ulteriori litigi che potrebbero portarla ad essere nominata per uscire dalla casa. Soleil, inoltre, ha chiuso il discorso dicendo di essere stufa e come ad un certo punto deciderà di affrontare verbalmente la ragazza per “rimetterla al suo posto”.