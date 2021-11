Gf Vip 6, Soleil sotto la doccia, Gianmaria la fissa con le mani nel naso

Soleil con un suo balletto sotto la doccia ha catturato l’attenzione di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, i quali hanno provato a giustificarsi con gli altri concorrenti.

Attimi di imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarebbe stato il triangolo amoroso fra Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Proprio quest’ultima, infatti, sarebbe stata spiata dai due mentre si facevano una doccia fra gli sguardi increduli degli altri concorrenti.

Soleil Sorge colonna portante del Grande Fratello

Nello specifico Sophie e Gianmaria si sono letteralmente “incantati” alla vista dell’influencer che ballava in bikini mentre si sciacquava. In giardino con quest’ultimi, inoltre, c’erano Giucas Casella e Aldo Montano. Proprio l’illusionista avrebbe provato a catturare l’attenzione della Codegoni muovendogli la gambe e chiedendogli se la canzone che stava ascoltando Soleil fosse di Michael Jackson.

Completamente in bambola la ragazza ci ha messo diversi secondi solamente per girarsi verso il mago mentre gli altri concorrenti avrebbero confermato come fosse davvero il re del pop l’autore del singolo. Rendendosi conto della brutta figura, e per togliersi un pò di imbarazzo di dosso, quindi, la ragazza ha provato a giustificarsi spiegando come stesse guardando Lulù Selassié.

Sophie si sarebbe più volte scagliata contro l’influencer

Una scusa che non ha riscosso particolarmente successo neanche tra gli appassionati del programma che ormai “conoscono” Sophie ed il suo ammirare Soleil in gran segreto. Chi, invece, si è goduto la scena senza troppe distrazioni è stato Gianmaria, il quale però per nascondere lo sguardo si sarebbe messo le mani sul viso.

LEGGI ANCHE —> Sophie Codegoni: quanto guadagna in 24 ore al GF Vip? Schiaffo alla povertà

Nonostante, quindi, le due ragazze si continuino a punzecchiare e Soleil sia convinta della falsità della Codegoni, non si può negare come quest’ultima sia attratta da lei. Chissà se, come ha dichiarato già in passato, non voglia semplicemente provare ad essergli amica.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Soleil Sorge lo fa mentre tutti dormono: “Manda via energia negativa”

D’altro canto la Sorge ha notato come alla prima occasione la ragazza è sempre pronta a schierarsi contro di lei però. Per questo motivo nelle ultime settimane, dunque, Soleil avrebbe dichiarato di essere stufa di questa situazione e che breve proverà ad avere un confronto verbale con lei in modo da chiarirsi una volta per tutte.