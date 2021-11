Francesca Cipriani sorpresa per la proposta di matrimonio in dirette televisiva al Grande Fratello Vip 6, in realtà però è tutta una farsa. Tutta la verità nascosta dietro agli avvenimenti della scorsa puntata.

Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad uno scenario mozzafiato, mai si è verificato un episodio del genere durante la puntata del famigerato programma televisivo condotto da Alfonso Signorini. L’amore ha scoccato la sua freccia portando la giovane coppia a desiderare di dire a gran voce il fatidico “si”.

Palloncini rossi e atmosfera strappalacrime, Alessandro ha finalmente deciso di compiere uno dei passi più importanti della sua vita: convolare a nozze. La gieffina Francesca ha realizzato un’interpretazione da oscar poiché a quanto pare la proposta in realtà è una semplice farsa.

Francesca Cipriani e Alessandro prendono per i fondelli l’Italia tutta? Ecco la verità che si cela dietro la proposta

Si vocifera che la presunta proposta di matrimonio a cui abbiamo tutti assistito la scorsa notte sia un evento architettato nel minimo dettaglio. Il quale è stato progettato dalla diretta interessata molto tempo fa. Prima dell’inizio della puntata, il conduttore ha annunciato il grande evento con molto entusiasmo. All’oscuro di tutto ha perfino detto:

“Adesso vedrete un momento di vita vera, Francesca non sospetta nulla”

Le voci sulla presunta proposta in diretta televisiva iniziano a circolare già parecchi mesi fa, il primo a parlarne fu Riccardo Signoretti, ovvero il direttore di “Nuovo”. Disse infatti che la famosa Cipriani a breve avrebbe ricevuto una proposta di matrimonio in diretta televisiva. Tutto nella norma se non fosse che all’epoca, ovvero il 24 giugno 2021, non si sapeva ancora nulla a riguardo.

Molti sono i blogger che hanno cercato invano di fare luce sulla vicenda, come Ester la Uggi ed in particolare Deianira Marzano. La quale ha persino condiviso pubblicamente le prove che incriminano i futuri sposi.

Inoltre sembra che la proposta di matrimonio inizialmente venne organizzata in modo completamente differente. Alessandro infatti, nelle vesti del principe azzurro ed in sella ad un cavallo bianco con dietro la carrozza, avrebbe dovuto chiedere alla sua amata di vivere insieme in eterno.

La gieffina però si è dovuta accontentare di semplici palloncini rossi!