Abbiamo conosciuto il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, in queste ultime settimane, grazie alla sua breve partecipazione al Grande Fratello Vip 6. L’uomo ha raccontato un retroscena inedito sulla gieffina Soleil Sorge: scopriamo cosa ha rivelato.

Alessandro Rossi ha fatto rimanere tutti a bocca aperta con la sua rivelazione su Soleil Sorge. Nessuno conosceva questo lato della gieffina italo americana. Si tratta di una richiesta alquanto bizzarra che avrebbe fatto lei al fidanzato dell’ex Pupa: ecco cosa è accaduto tra i due.

Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani: la rivelazione choc

Come abbiamo potuto vedere nel Grande Fratello Vip, Alessandro e Francesca Cipriani sono follemente innamorati. L’ingresso della Pupa nel reality di Alfonso Signorini ha purtroppo tolto del tempo insieme alla coppia, proprio per questo, pochi giorni fa il conduttore ha deciso di far rimanere il ragazzo, per un breve periodo, dentro la casa più spiata d’Italia.

Il loro amore ha colpito milioni di telespettatori, soprattutto l’animo buono di Alessandro. Grazie al suo simpatico accento romagnolo e la sua genuinità si è fatto amare dal pubblico. Proprio per questo è stato un ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5, dove ha raccontato un retroscena sconcertante su Soleil Sorge: scopriamo cosa ha raccontato.

Il retroscena clamoroso su Soleil Sorge

Alessandro Rossi lavora come costruttore ed arredatore d’interni e si occupa principalmente delle case dei “Vip”, infatti, probabilmente ha conosciuto la sua dolce metà grazie alla sua professione.

Il bel romagnolo è stato ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, dove ha confessato a Barbara D’Urso un retroscena sconcertante sulla protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6, Soleil sorge.

Il fidanzato di Francesca Cipriani ha raccontato che Soleil si sia offerta di pagare il suo lavoro con solamente delle Instagram Stories. Uno scambio che però non sarebbe convenuto economicamente ad Alessandro, infatti, ha rifiutato la richiesta senza pensarci.

La conduttrice e tutti gli altri ospiti sono rimasti a bocca aperta, dopo questa rivelazione sconcertante. Purtroppo la Sorge non può rispondere perché si trova all’interno del reality, ma c’è la possibilità che non gradisca queste dichiarazioni.

Inoltre, non sappiamo se l’esplosiva ex Pupa sia a conoscenza di questo episodio, ma molto probabilmente nella prossima puntata, Alfonso Signorini, non perderà occasione per parlarne. Chissà come reagirà, non ci resta che aspettare la messa in onda del Grande Fratello Vip 6.