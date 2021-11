By

Alessandro Rossi è conosciuto per essere il fidanzato della simpaticissima Francesca Cipriani. Ma conosciamo meglio la sua storia e andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua vita.

Alessandro Rossi, che lavoro fa?

Secondo quanto riportato dai social, il giovane Alessandro Rossi nasce nel 1991 a Cesenatico. In realtà sulla sua infanzia e sulla sua vita in generale non si hanno purtroppo molte notizie.

Quello che si sa di sicuro del giovane Alessandro è che attualmente un noto imprenditore edile, anche molto rinomato, infatti ha dato vita a Edil Geo, azienda che si occupa di costruire e arredare le case, soprattutto quelle dei vip italiani.

Sicuramente Alessandro è un imprenditore competente sul suo lavoro, ma in realtà a renderlo noto nel mondo dello spettacolo è la relazione con la dolcissima e simpaticissima Francesca Cipriani.

La relazione con Francesca Cipriani

Il suo nome è risuonato parecchio nel mondo dello spettacolo quando il giovane ha deciso di corteggiare Francesca Cipriani, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il costruttore infatti ha conosciuto la showgirl durante una cena tra amici e da allora è iniziato un assiduo corteggiamento.

Il ragazzo infatti ha iniziato il corteggiamento facendo arrivare a casa della shogir tantissimi fiori con dediche speciali:

“Sei a mia vita, “Sei la cosa più bella, ecc..”

La relazione tra i due sembra andare a gonfie vele, a testimoniarlo infatti sono le diverse foto postato sul proprio profilo social insieme alla showgirl. La stessa Cipriani durante un intervista ha affermato che Alessandro è un ragazzo genuino e buono ed è per questo la loro relazione è forte e solida nonostante la lontananza temporanea.

Alessandro al Grande Fratello

Attualmente i due giovani non sono insieme proprio perché Francesca è una delle concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La showgirl infatti è entrata all’interno della casa lasciando a malincuore il suo fidanzato. Ma il grande Fratello, come in tanti ricordano ha fatto una sorpresa alla Cipriani invitando per qualche giorno il fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ma le sorprese per la Francesca non sono finite qui, a quanto pare infatti Alessandro, insieme alla bellissima showgirl Antonella Fiordalisi come veri e propri concorrenti della casa più spiata d’Italia.