By

Al GF Vip 6 la voglia di Gianmaria Antinolfi di conquistare Soleil non si placa. Una mano tiene viva la speranza dell’imprenditore napoletano.

Nel corso di una chiacchierata con Jessica Selassiè, il concorrente del GF Vip 6 ha confessato un dettaglio piccante che lega lui a Sophie.

L’imprenditore delle polemiche del GF Vip 6

Gianmaria Antinolfi anche ieri sera, 22 novembre 2021, era in nomination. Durante la diretta del GF Vip 6, però, i concorrenti hanno potuto apprendere che nessun concorrente sarebbe stato eliminato. Gianmaria, dunque, si è salvato per l’ennesima volta. La sua figura è sempre al centro di numerose polemiche.

Le ultime, gli sono state sollevate da Soleil Sorge. Con l’influencer Antinolfi aveva avuto una relazione. Soleil gli si è scagliata contro accusandolo di essere un maleducato ma soprattutto un arrivista: un imprenditore che, però, fa finta di essere ciò che non è. A detta di Soleil, infatti, il concorrente del GF Vip 6 ostenterebbe un lusso nel quale, in realtà, non vivrebbe. A difenderlo dagli attacchi soltanto Katia Ricciarelli.

A parte questo, l’imprenditore ci è rimasto male anche per un’altra questione rimasta in sospeso: la storia d’amore mai nata con la concorrente Sophie Codegoni. L’ex tronista, infatti, si sarebbe avvicinata all’imprenditore napoletano per poi ritrattare.

Gianmaria racconta del gesto intimo di Sophie nei suoi confronti

Durante la giornata, Gianmaria aveva cercato di capire quali erano gli umori di Sophie nei suoi confronti. L’altra giovane concorrente ascolta il racconto di Gianmaria. I due si sarebbero avvicinati durante la notte perché Sophie non riusciva a dormire. Per questo, si erano abbandonati ad una lunga conversazione.

Dopo aver parlato del più e del meno, Gianmaria racconta a Jessica che lui avrebbe voluto abbracciare Sophie la quale, pur ritraendosi dalle braccia dell’imprenditore napoletano, lo sfiorava con la mano. Un gesto che ha fatto accendere di nuovo la scintilla nel cuore di Gianmaria, il quale non ha ancora perso le speranze.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6, Sophie ossessionata dal fondo schiena di Soleil | Non riesce a farne a meno

LEGGI ANCHE -> Gf Vip 6, Soleil sotto la doccia, Gianmaria la fissa con le mani nel naso

Ciò nonostante, Sophie ha dichiarato che con Gianmaria c’ stata solo attrazione fisica a causa degli ormoni a mille. Per il resto, caratterialmente, il concorrente non le piace affatto.