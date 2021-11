By

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, la concorrente Soleil Sorge ha lanciato una frecciatina piuttosto pesante alla bellissima showgirl argentina Belén Rodrìguez, lasciando il pubblico a casa e i presenti in studio di stucco. Cosa sarà successo? c’entra Gianmaria Antinolfi: scopriamo di più.

Soleil Sorge e Belen Rodriguez hanno una cosa in comune, hanno frequentato lo stesso uomo in passato. Stiamo proprio parlando di Gianmaria che è stato al centro dell’attenzione nell’ultima puntata per il flirt con la showgirl argentina.

Soleil Sorge e la frecciatina a Belen Rodriguez

In occasione del 20esimo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di far posizionare Gianmaria di fronte a tutte le donne della Casa più spiata d’Italia che non sono state tanto carine con lui.

L’imprenditore campano ha più volte discusso con la concorrente Soleil Sorge, con la quale ha avuto anche una storia in passato, proprio per questo non sono mancati gli scontri. Ma ad attirare l’attenzione del pubblico è stata proprio una frecciatina a Belen Rodriguez.

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini gli ha domandato in modo scherzoso: “Come hai fatto ad avere Belen? Come ha fatto ha cadere nella rete di Gianmaria?”.A quel punto Sophie Codegoni ha risposto attaccando Gianmaria: “Perché non ci viveva insieme”.

Invece Soleil ha deciso di dire la sua dichiarando: “Dovremmo chiederlo a lei…. “. Insomma, una chiara frecciatina che non è passata inosservata al pubblico, infatti, il conduttore con molta ironia l’ha chiamata “serpe”.

La risposta di Belen Rodriguez alla frecciatina della vippona

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore campano è divenuto famoso per i suoi flirt con donne molto importanti, tra queste ricordiamo: Dayane Mello, Soleil Sorge e Belen Rodriguez.

Molto spesso l’uomo è stato accusato di frequentare persone famose per ottenere più visibilità, ma lui ha sempre smentito. Lui è un vero playboy molto amato dalle donne con il suo sguardo intenso e i tratti mediterranei.

Dopo la frecciatina di Soleil nei confronti della Rodriguez in diretta al GF Vip 6, la showgirl ha voluto rispondere sui social. Un hater della vippona ha scritto sotto un post di Belen: “Scusa Belen puoi asfaltare la car***a di Soleil?” e la showgirl ha risposto dicendo: “Sinceramente non so cosa sia successo…”.