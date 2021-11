Soleil Stasi senza freni lancia la farina in casa e un concorrente perde la pazienza. Vediamo che cosa è accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia.

Il comportamento di Soleil non smette di far discutere. La bella influencer italo-americana nelle scorse ore ha fatto arrabbiare, e non poco, un amatissimo concorrente di questa edizione. Vediamo che cosa ha combinato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Stasi senza freni, un coinquilino perde la pazienza

Soleil Stasi è tra i personaggi più chiacchierati e discussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Si è fatta conoscere al pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il programma dal quale uscì con Luca Onestini. La loro storia è finita però proprio quando l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017.

La bella italo-americana si fece paparazzare mentre baciava un altro tronista, Marco Cartasegna. Oggi Soleil è lei stessa una concorrente del game show di Cinecittà e da quando è entrata nella famosa casa è sempre al centro dell’attenzione.

Il triangolo con Alex Belli e Delia Duran continua a far discutere e lei con il suo atteggiamento un po’ fuori dagli schemi indispettisce alcuni coinquilini ma anche una buona parte del pubblico che la osserva da casa e non condivide il suo comportamento.

Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa protagonista di un gesto che ha indispettito un altro coinquilino. Vediamo che cosa ha combinato Soleil.

Il gesto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne criticato duramente

Nelle scorse ore la donna si è resa protagonista di un episodio che ha lasciato tutti senza parole. I ragazzi del GF hanno organizzato una gara di pizze. A scontrarsi, Davide Silvestri e per l’appunto l‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Il compito degli altri coinquilini era di votare la pizza migliore.

A vincere la sfida è stata proprio la bella influencer che presa dalla gioia, ha tirato farina in faccia al rivale colpendolo dritto negli occhi. L’attore, arrabbiato, è corso immediatamente in bagno rivolgendo alla sua compagna di avventure parole non propriamente carine: “ma cosa fai? Vai a fare in c**o cog***na. Tu sei pazza, mi bruciano gli occhi, te non stai bene, vai a quel paese“.

View this post on Instagram A post shared by @gossipetrash

LEGGI ANCHE—> GF Vip 6, toccatine notturne tra Alex e Soleil: succede di tutto

Quando la giovane si è resa conto di aver sbagliato, si è recata in bagno cercando di aiutare il suo compagno a lavare gli occhi. Davide furioso con lei, le ha intimato di varcare la soglia della porta rossa e di uscire dal gioco.