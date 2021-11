Soleil Stasi, è la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua personalità esplosiva è molto criticata ed ogni piccolo dettaglio viene polemizzando sul web. Nelle scorse ore a finire al centro dell’attenzione sono i suoi capelli: tutta la verità.

Soleil Sorge è ormai sulla bocca di tutti. La sua discussa partecipazione al Grande Fratello Vip fa tenere i telespettatori incollati alla televisione e ogni volta i fan più attenti notano dei dettagli davvero incredibili, soprattutto per quanto riguarda il look: scopriamo cosa è accaduto.

Soleil Stasi, l’incredibile cambiamento

Soleil Stasi, prima di entrare al GF Vip ha partecipato ad altri reality e come tutti i vip, che lavorano con la propria immagine, curano molto il loro aspetto esteriore. In tanti la ricorderanno a Uomini e Donne, come la corteggiatrice di Luca Onestini.

Sicuramente è cambiata molto, non solo perché sono trascorsi ben 4 anni, ma anche perché ha sempre amato modificare il suo look. Per un periodo si sottoponeva a numerose tinte, infatti, l’abbiamo vista con i capelli, rosa, castani e addirittura un taglio corto.

Soleil è una donna molto ribelle e libera che ama i cambiamenti e non le piace mai annoiarsi, proprio per questo decide spesso di modificare la sua acconciatura. Oggi la vediamo completamente diversa nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma i fan del programma hanno notato un dettaglio alquanto bizzarro che riguarda proprio i suoi capelli: scopriamo di cosa si tratta.

Capelli finti? la verità

Soleil Sorge è sempre al centro dell’attenzione. In ogni puntata del reality, lei sfoggia dei look davvero formidabili. Abiti lunghi che mettono in risalto le sue curve meravigliose, per non parlare dei numerosi accessori che indossa per donare più colore e lucentezza. Però, i suoi capelli a quanto pare nascondono un segreto.

E’ vero che sono lunghissimi ma in alcune inquadrature si nota una grande anomalia sulla cute della testa. Vari utenti ipotizzano che siano forcine, ma altri sostengono fermamente che siano delle extension. Non c’è nulla di male, ma il web non perdona mai nulla ed è attento ad ogni minimo particolare, purtroppo non sono mancati i commenti spiacevoli da parte di qualche haters.