Dal Grande Fratello Vip al salotto di Domenica In, Pierpaolo Pretelli da poco è entrato a far parte nel cast fisso del programma di Mara Venier. Non tutti apprezzano la sua presenza nella trasmissione, soprattutto dopo una battuta che lui ha fatto sulla conduttrice: cosa ha detto.

Dopo il successo che ha ottenuto nel reality di Alfonso Signorini, l’ex velino di Striscia la Notizia non smette di essere sotto i riflettori. Nelle scorse ore è scoppiata una gigante polemica per una battuta ritenuta di pessimo gusto su Mara Venier, anche Maurizio Costanzo è intervenuto sull’argomento.

Pierpaolo Pretelli a Domenica In

Per il fidanzato di Giulia Salemi è un momento d’oro. Dopo essere stato il finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip e un concorrente nel programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, Mara Venier ha deciso di scegliere lui dedicandogli uno spazio a Domenica In.

Una scelta che ha fatto molto discutere il pubblico della trasmissione, infatti, secondo alcuni Pierpaolo non è adatto per lo storico programma di Rai 1. Maurizio Costanzo, ha deciso di esprimere un parere sull’argomento, commentando:

“Se Mara Venier ha scelto Pierpaolo significa che questo signore ha delle capacità. Inoltre non mi pare che Mara gli abbia dato una rubrica su arte e cultura: per lui è stato pensato uno spazio leggero di intrattenimento.”

Sembrava tutto andare bene, ma un’uscita infelice del ragazzo ha scatenato una gigante polemica e anche in quel caso è dovuto intervenire Maurizio Costanzo. Scopriamo cosa è accaduto.

La battuta volgare a Mara Venier

Durante una puntata di Domenica In, una battuta di Pierpaolo Pretelli ha infastidito il pubblico di Rai 1. In particolare, una telespettatrice nella rubrica di Nuovo TV, curata da Maurizio Costanzo, ha dichiarato che l’ex velino di Striscia la Notizia non sia adatto alla trasmissione, soprattutto dopo l’uscita infelice che ha fatto:

“Ha abbracciato la Venier, lodando i suoi grandi airbag. Possibile che la gente non abbia ormai alcun senso del pudore? Mi aspetto che una frase simile possa essere detta al Grande Fratello Vip, certo non in una trasmissione di Rai 1, rivolgendosi a una signora di 71 anni. Per me è assolutamente inaccettabile.”

Un pensiero che però va in contrasto con quello di Maurizio Costanzo. Il giornalista crede che il 31enne non abbia detto niente di scandaloso: “La sua è stata certamente un’uscita poco elegante, diciamo che avrebbe potuto evitarla, ma non la trovo offensiva.” Voi cosa ne pensate? Sicuramente un po’ di leggerezza a Domenica In è quel che serve.