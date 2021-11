Impossibile dimenticare uno dei momenti più tristi della storia di Domenica In. Mara Venier è stata truffata in diretta a Domenica In. La sua reazione ha sconvolto per sempre la televisione italiana: ecco cosa è accaduto.

In diverse occasioni in diretta Tv sono state scoperte truffe addirittura milionarie, una delle più sconvolgenti è stata proprio quella che ha smascherato la conduttrice di Domenica In, Mara Venier.

I game show sono sempre molto apprezzati dal pubblico italiano. Gli appassionati ricorderanno le mega vincite in denaro ma anche le truffe clamorose che hanno fatto infuriare i conduttori.

Mara Venier è stata truffata: ecco cosa è successo

Erano le 19:50 del 13 aprile 1997, Mara Venier fu protagonista di un terribile evento: una truffa in diretta a Domenica In. Nella trasmissione, c’era un gioco che dava la possibilità di vincere fino a cento milioni di lire. Durante il quiz, alla terza chiamata risponde un certo signor Mario di Roma.

La domanda però è stata cambiata e invece di “Come si chiamata la mamma di Alessandro Gassmann” la Venier chiede il nome dell’ultimo cd di Franco Califano. Ma l’uomo non si accorge della sostituzione e ciò porta alla conduttrice ad andare su tutte le furie, visto che si è resa subito conto della truffa che stava accadendo in diretta tv.

Ovviamente non è finita bene, perché è stato condannato a un anno di reclusione l’ex notaio Umberto Baldini ed accusato di falso per i presunti brogli. La Rai e Mara Venier non erano assolutamente a conoscenza di cosa ci fosse dietro e ciò ha davvero sconvolto l’intera trasmissione.

Successivamente la conduttrice rivelò in un’intervista che gli autori sospettavano di essere stati truffati da diverso tempo, soprattutto quando un concorrente vinse 80 milioni rispondendo a domande molto difficili, proprio per questo decisero dal quel momento di cambiare la domanda all’ultimo momento.

Le truffe della televisione italiana

I game show e i quiz, appassionano ogni volta milioni di telespettatori, ma non tutti giocano onestamente, infatti, ci sono stati diversi casi di truffa nel corso di tutti questi anni.

Impossibile dimenticare quando Mike Bongiorno si infuriò pesantemente durante una puntata di Telemike, dopo aver scoperto che la concorrente Maura Livori possedeva alcuni bigliettini in cui c’erano scritti varie informazioni.

Oppure quando a Non è la Rai durante il Cruciverbone, condotto da Enrica Bonaccorti, chiamò Maria Grazia da Bassano e nell’ultima domanda, la signora scelse una casella senza nessuna lettera e indovinò comunque la parola. Si trattava palesemente di una truffa, infatti, la conduttrice andò su tutte le furie decidendo di interrompere il gioco.