Pierpaolo Pretelli: chi c’era prima di Giulia Salemi? L’ex moglie è bellissima

By

Pierpaolo Pretelli è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Dopo essere stato un concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha riscosso un successo notevole, ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

All’interno del reality di Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli ha conosciuto la sua dolce metà, Giulia Salemi. Ora i due sono felicemente fidanzati e stanno vivendo la loro storia d’amore sempre più intensamente, ma prima di lei c’era un’altra bellissima ragazza: ecco di chi stiamo parlando.

Pierpaolo Pretelli, vita privata

Quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è una storia d’amore vera e pura. L’ex velino di Striscia la Notizia e la modella persiana si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello VIP 5. All’inizio non è stato affatto facile dato che lei è entrata dopo pochi mesi e il giovane si era già infatuato di un’altra concorrente, ovvero della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Ma dopo l’abbandono della showgirl calabrese, i due si sono mostrati sempre più vicini ed è proprio così che è iniziata la loro storia d’amore bellissima. I fan li chiamano i “Prelemi” e tutti li amano perché hanno dimostrato di essere una coppia vera ed innamorata.

Ad accettare la loro relazione è stata soprattutto Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo, con la quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Leonardo. Conosciamo meglio la donna che fece innamorare il gieffino della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’incontro “imbarazzante” con Elisabetta Gregoraci

Chi è Ariadna Romero

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto una storia d’amore molto importante. Come abbiamo detto in precedenza, dal loro legame è nato Leonardo Pretelli, loro figlio. Dopo la loro rottura, il giovane ha sempre cercato di riconquistarla ma non c’è stato nulla da fare. Però prima della storia con Pierpaolo, si è sposata nel 2012 con Lorenzo Gergati, noto giocatore di basket italiano: ma scopriamo di più su di lei.

Classe 1986 nata il 19 settembre a Cuba. Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, infatti, sin da piccola ha iniziato a lavorare come modella. Successivamente viene notata da un agente italiano e proprio per questo si trasferisce in Italia.

La sua carriera spicca il volo nella trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Simona Ventura. Dopo qualche anno partecipa a vari programmi televisivi come: Ballando con le stelle, Pechino Express e L’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE –> Pierpaolo Pretelli, lieto annuncio per il musicista: nuovo arrivato in famiglia