09Nel corso di queste edizioni, abbiamo visto tantissimi concorrenti emozionarsi per i bellissimi messaggi che arrivano fino in cielo, sopra la Casa più spiata d’Italia. Ma sapete quanto costa mandare un aereo sulla casa del Grande Fratello Vip? tutti i dettagli.

Un fan per il suo vip preferito farebbe qualsiasi cosa, proprio per questo, dal 2009 il Grande Fratello Vip ha deciso di far interagire le persone dall’esterno con i concorrenti nella casa con un super messaggio aereo. Scopriamo quanto costa e come funziona: rimarrete a bocca aperta appena verrete a conoscenza del prezzo.

Gli aerei del GF Vip

La società che fa passare gli aerei sopra la casa del Grande Fratello Vip, si chiama Aertraining. Dal 2009 è occupata con il reality di Alfonso Signorini, ma è dal 1983 che si impegna a fare quello che gli viene commissionato dalle persone, come ha spiegato il responsabile Giuliano Catacchio. L’uomo ha svelato che a volte possono mandare anche 6 messaggi al giorno, quindi fare 6 voli, concentrandosi in un orario, in modo che tutti i concorrenti possano vederli.

Non tutti sanno che i responsabili di Aertraining ricevono anche tantissimi messaggi che sono obbligati a rifiutare perché ritenuti offensivi, proprio per questo i più richiesti sono quelli d’amore o di supporto per i vipponi. Ma sapete quanto costa mandarne uno? Non immaginereste mai, il prezzo è stratosferico.

Quanto costa spedire un aereo sopra il Grande Fratello Vip?

Tantissimi fan del programma, si affezionano ai vari vipponi presenti nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, i giovanissimi si incontrano per riunire i soldi e successivamente spedire un messaggio di supporto al concorrente che preferiscono.

Per fortuna l’amore dei fan non finisce in un semplice post sui social, infatti, con questi messaggi che volano in cielo emozionano sempre i concorrenti. In tutti questi anni abbiamo assistito a tantissime dediche per i vipponi.

Ma non tutti sanno che oltre a spendere tempo per organizzare tutto ciò, ci vogliono anche tanti soldi, infatti, la maggior parte degli amanti del programma fanno una colletta. Ma quanto costa mandare un messaggio aereo? scopriamolo.

Fu proprio Giuseppe Candela a svelare il prezzo. Stando alle sue parole, un aereo per volare sulla casa con la frase costerebbe tra i 1300 e i 2000 euro. Una cifra assurda, calcolando anche che ne arrivano tantissimi ogni giorno.