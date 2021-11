Sembrava andare tutto a gonfie vele tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ma ora il distacco è alquanto evidente: scopriamo cosa è successo in queste ultime ore al GF Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù sono una delle coppie più discusse all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto amore-odio è davvero molto criticato, infatti, la loro ultima discussione non è stata affatto apprezzata dal pubblico.

GF Vip, Manuel e Lulù: l’allontanamento

In ogni puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non può non parlare del rapporto che c’è tra il famoso nuotatore e la principessa Selassié. All’inizio Manuel sembrava apprezzare le attenzioni da parte di Lulù, ma la ragazza ha cominciato a non lasciargli più i suoi spazi, proprio per questo lui ha cercato di allontanarla il più possibile.

Ultimamente tra i due c’è stato un forte ravvicinamento con tantissime coccole che hanno portato la principessa Selassiè a vivere un vero e proprio sogno. Anche se in molti non credono alle buone intenzioni di Manuel, infatti, sono tutti preoccupati per Lulù che sembra illudersi ogni giorno di più.

Ma per entrambi non c’è motivo per non viverla, Lulù è contenta di fare questo percorso nel reality insieme a lui, ma le liti o le discussione non mancano di certo: scopriamo cosa è successo.

Lulù perde le staffe: “Sei un pezzo di…”

Pochi giorni fa, precisamente nel corso della nottata seguita all’ultima puntata di venerdì 29 ottobre, Manuel Bortuzzo e il suo grande amico Aldo Montano erano sdraiati sul letto a ridere e scherzare come fanno di solito.

All’improvviso Lulù ha chiesto di sedersi vicino al nuotatore, ma la reazione del nuotatore non si è fatta attendere, infatti, la ragazza non ha avuto nemmeno il tempo di chiedere che Manuel ha detto per ben due volte: “no, vai via”.

La principessa, offesa dal comportamento del gieffino, ha perso le staffe e ha sbottato dicendo: “Sei un pezzo di m…”. Aldo Montano che ha assistito a tutta la scena è rimasto in silenzio. Ma sui social gli utenti sono intervenuti dicendo che Bortuzzo non dovrebbe avere di modì così scontrosi verso una ragazza.