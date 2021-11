Soleil Sorge ed Alex Belli si sarebbero riavvicinati molto negli ultimi giorni con l’influencer che ha persino abbracciato l’attore calorosamente.

Continua il lungo tira e molla fra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo l’intromissione nelle ultime settimane di Gianmaria che ha scaturito la gelosia dell’attore, quest’ultimo è riuscito di nuovo a passare molto tempo in compagnia dell’influencer. Non sono bastate, quindi, le raccomandazioni della moglie dell’uomo, Delia Duran, per tenerlo a freno.

Soleil sta cercando di mettere Alex contro sua moglie

Il legame fra Alex e Soleil, infatti, è reale e così solido che una loro relazione è nell’aria già da diverso tempo. Proprio a causa dell’enorme alchimia fra i due Delia ha minacciato Belli di porre fine al loro matrimonio se continuava ad oltrepassare il limite all’interno della casa del Grande Fratello.

L’influencer viveva a Milano con il suo ex compagno

Per ora ricordiamo, infatti, come tra i due ci sia solo una forte amicizia ma il rischio che la complicità aumenti è reale. Persino una delle opinioniste, Adriana Volpe, da come già per finito il matrimonio fra la Duran e Belli, nonostante i due professino ancora amore. L’ultimo episodio fra Soleil ed Alex, quindi, in ordine cronologico, li vede scherzare nella sala da pranzo.

La ragazza ha battuto il cinque all’uomo con le loro mani però che non si sono più staccate facendo ridere di gusto entrambi i vip. Dopo aver bevuto, quindi, la ragazza si sarebbe avvicinata moltissimo all’attore e si sarebbe avvinghiata al suo collo abbracciandolo. La ragazza si sarebbe persino scagliata contro la moglie dell’uomo avvertendolo sul suo comportamento.

“Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita” con queste parole la Sorge ha cercato di convincere il suo amico come quella di sua moglie sia solamente una messa in scena. Alex, infatti, avrebbe voluto richiamarla in trasmissione per poter chiarire una volta per tutta la situazione ma Soleil gli avrebbe detto di desistere.

Non solo, l’influencer avrebbe accusato la Duran di essere semplicemente alla ricerca di fama e gloria nonostante Alex non sia d’accordo. Chissà, infine, se questi pensieri della Sorge sono reali consigli o forse sta solamente cercando di mettersi tra Alex e sua moglie.