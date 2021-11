By

Alex Belli, uno dei concorrenti più discussi di quest’edizione del Grande Fratello Vip. L’attenzione del pubblico è tutta su di lui, proprio per questo i telespettatori notano ogni singolo dettaglio, infatti, in molti si sono accorti di un presunto succhiotto sul suo collo.

Ormai non si parla d’altro, la vita sentimentale di Alex Belli è sempre molto movimentata e molto discussa, soprattutto in questo ultimo periodo. Il noto attore, attualmente concorrente della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, ha legato davvero tanto con la concorrente Soleil Sorge. Ogni giorno che passa, i due sono sempre più vicini e affiatati anche se non mancano le incomprensioni, come accade ad ogni “coppia”.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge

Come molti avranno notato, tra la 27enne italo-americana e il noto volto di CentoVetrine, c’è una grande intesa. Lo hanno ripetuto anche loro più volte, scatenando una forte reazione da parte della moglie di Alex.

Soleil, la conosciamo per essere stata un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, invece lui lo abbiamo apprezzato per il suo importante lavoro nel piccolo schermo che lo tiene sempre al centro dei riflettori.

Entrambi hanno dei caratteri molto simili, proprio per questo il loro legame è davvero forte e ha suscitato tantissimo l’attenzione del pubblico. I due dormono insieme e le giornate all’interno della Casa più spiata d’Italia, le trascorrono sempre molto vicini.

Anche se dopo il confronto con Delia, si sono un po’ allontanati e ciò non ha fatto molto piacere ad Alex, che ha voluto subito un chiarimento con l’ex di Luca Onestini, dicendole addirittura: “Sei la donna più magnetica che abbia mai incontrato”. Ma i fan della trasmissione non hanno potuto non notare una strana macchia sul collo del noto attore. Sarà un succhiotto? vediamo l’immagine.

L’immagine del “succhiotto”

L’attrazione tra Soleil e Alex è evidente e in molti lo hanno notato, proprio per questo la moglie dell’uomo ha espresso tutta la sua gelosia nei confronti di suo marito. Ma ora a far sorgere nuovi dubbi è una foto alquanto strana. Nel profilo social del noto attore, gestito dal suo fidato staff, è stata pubblicata un’immagine del gieffino che ha scatenato gran parte del popolo del web.

Nella foto si nota che sul collo di Alex c’è un enorme chiazza rossa. Purtroppo, il mistero rimane, ma la forma e la zona in cui si trova fa credere certamente che si tratti di un succhiotto, comunque può essere anche una semplice bolla rossa. Voi cosa ne pensate?