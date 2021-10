Francesca Cipriani, sapete che ha una laurea? In pochissimi lo sanno

Nonostante tutti conoscono la carriera lavorativa di Francesca Cipriani, sono in pochi a sapere che prima di diventare famosa si è laureata.

Tutti conoscono la nota showgirl Francesca Cipriani ma anche fra i suoi fan più accaniti sono in pochi a sapere che è anche diplomata. La fama per la ragazza, nello specifico, arrivò in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha mostrato il suo lato più semplice. Per questo motivo il fatto che la ragazza sia diplomata ha fatto ricredere molti suoi haters.

Prima della partecipazione al Grande Fratello Francesca Cipriani lavorava per un telegiornale locale

Francesca Cipriani D’Altorio, questo il suo nome completo, è nata nel 1984 a Popoli, in Abruzzo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, quindi, inizia nel 2005 quando viene scelta come conduttrice ed inviata per il telegiornale di Onda Tv, una piccola emittente della Valle Peligna. L’anno successivo, quindi, arriva la svolta per la Cipriani che riesce ad accedere alla nuova edizione del Grande Fratello.

Dopo aver frequentato il liceo in Abruzzo, l’attrice ha proseguito gli studi in Liguria

Tra il 2006 ed il 2007, infatti, la ragazza viene chiamata per condurre la rubrica settimanale Show Television di Sky. La Cipriani, dunque, continuerà la sua collaborazione con il colosso della televisione prendendo parte ad alcuni programmi satirici in onda su Comedy Central e Sky Show. Non è mancata anche un avventura nel panorama sportivo per la conduttrice la quale ha diretto “Qui studio a voi stadio” per Telelombardia. Inoltre, ha recitato anche nel suo primo film in quegli anni chiamato “Finalmente a casa“.

Nel 2011, quindi, ha affiancato Enrico Papi in un nuovo show “Trasformat“. Nel 2014, invece, ha fatto il suo debutto su Mattino Cinque mentre nei successivi due anni è stata uno degli ospiti fissi di Piero Chiambretti nel suo Grand Hotel Chiambretti. Un paio d’anni fa, inoltre, nel 2018, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, arrivando persino al quarto posto. Dopo aver condotto la Pupa ed il Secchione e viceversa, quindi, quest’anno è stata scelta come partecipante del Grande Fratello Vip 6.

Tornando a parlare della laurea, la showgirl, dopo aver finito il liceo in Abruzzo, si è trasferita in Liguria dove ha proseguito gli studi all’Università degli Studi di Genova. Qui, quindi, ha conseguito una laurea triennale in Scienze Politiche.