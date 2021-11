Una rivelazione sconcertante che ha lasciato tutti a bocca aperta, quella fatta da una cara amica della cantante di Amici. A quanto pare Emma Marrone sarebbe molto attratta dal marito di un’altra donna: scopriamo di chi si tratta.

Emma Marrone, una delle cantanti più apprezzate di sempre. La donna è single già da diverso tempo, infatti, non ha ancora trovato la persona giusta con cui condividere la sua quotidianità. Ma lei è felice con se stessa e non servirà di certo un uomo per completare la sua vita. Però, c’è una persona in particolare con cui si trova veramente bene: ecco chi è.

Emma Marrone e il suo uomo ideale

Durante una puntata della seguitissima trasmissione di Elisabetta Canalis, Vite da copertina, la conduttrice ha fatto una confessione inaspettata che riguarda proprio Emma Marrone. Le due si conoscono molto bene perché sono amiche. Quando la cantante parte per Los Angeles, va sempre a trovare la bellissima showgirl nella sua meravigliosa villa.

Tra loro c’è una certa confidenza e a quanto pare la Marrone le avrebbe confessato che il suo uomo ideale sarebbe proprio Brian Perri, suo marito. Come abbiamo detto, a renderlo noto è stata proprio Elisabetta a Vite da Copertina: “L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre: ‘Ammazza Eli, è un figo!’. Emma facciamo così, due tre mesi e poi…”.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, stima moltissimo l’uomo, dato che ha avuto anche diverse occasioni per conoscerlo. Senza dubbio Brian è molto affascinante ed intelligente, la persona giusta con cui costruire un futuro.

Che tipo di uomo cerca “Real Brown”?

Elisabetta Canalis non ha svelato solamente questo clamoroso retroscena, ma anche spiegato il tipo di uomo che Emma Marrone vorrebbe al suo fianco: “Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese”.

Come tutti sappiamo, la cantante non è stata tanto fortunata in amore. Le uniche storie importanti sono state con Stefano De Martino e Marco Bocci, purtroppo, entrambe non sono finite nei migliori dei modi. Ma Emma sa bene che non bisogna cercare l’amore, perché arriva sempre quando meno te lo aspetti.