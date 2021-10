Elisabetta Canalis, dove vive con il facoltoso marito | La casa è pazzesca

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perry vivono a Los Angeles in una villa lussuosissima dall’arredamento chic e moderno, insomma, una casa da sogno: vediamola!

Senza dubbio, l’ex velina più famosa della storia di Striscia la Notizia non rinuncia al lusso, proprio per questo ha scelto un arredamento molto particolare che non tutte le persone comuni possono permetterselo: è davvero un sogno ad occhi aperti!

Elisabetta Canalis e Brian Perry: il loro nido d’amore

Brian Perri ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti nel 2013 a Los Angeles ad un party, grazie ad alcuni amici in comune. Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, si sono piaciuti sin dall’inizio. Una complicità e un’attrazione che capita poche volte nella vita.

I due si sono sposati precisamente un anno dopo, nel 2014 in Sardegna, ad Alghero, nella città d’origine di lei. Dal loro amore travolgente è nata Skyler Eva, nome scelto proprio da Brian il 29 settembre 2015.

Per chi non lo sapesse, l’uomo svolge un lavoro molto importante, infatti, è un famosissimo chirurgo esperto in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative ed è inoltre attualmente coinvolto nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

Elisabetta, invece, è attualmente impegnata alla conduzione Le Iene, proprio per questo, momentaneamente è tornata in Italia. I due sono più affiatati che mai, nonostante gli 11 anni di differenza d’età, e insieme hanno deciso di vivere a Los Angeles in una villa strepitosa. Siete pronti a vederla? rimarrete a bocca aperta.

La casa da sogno della conduttrice de Le Iene

Grazie ai vari scatti postati dalla Canalis sul suo profilo Instagram, è possibile notare alcuni dettagli della meravigliosa casa della famiglia Perry-Canalis. Si tratta di una villa a due piani con una splendida piscina e molto giardino.

L’arredamento è molto elegante, ma allo stesso tempo è semplice, infatti, i colori sono chiari e molto moderni. Ad esempio, al centro del salotto si trova un ampio divano, con cuscini e texture di vari colori, un tavolo, posto di fronte a un grande televisore, tante candele, cornici con foto e altri soprammobili.

I pavimenti per questa stanza come anche per il resto della casa, sono stati realizzati in parquet e alcuni spazi sono ricoperti da dei tappeti persiani molto costosi.

La cucina invece è luminosa e moderna con al centro un’isola composta da un ripiano in marmo bianco e posta al centro della stanza, con una finestra che si affaccia sul giardino.

Invece, la loro camera da letto è molto semplice, dato che ha un letto matrimoniale molto soffice con delle lenzuola bianche classiche e due comodini in legno ai lati. Nell’esterno della villa, possiamo ammirare anche una piscina fantastica circondata un giardino verde bellissimo dove la famiglia trascorre la maggior parte delle giornate.