Emma Marrone, una delle cantanti più amate del panorama italiano, è una donna davvero forte. Purtroppo, per affrontare la malattia, è stata costretta a ritirarsi dalle scene per un po’: scopriamo di più.

La famosa cantante di successo ha avuto un tumore e si è dovuta operare diverse volte: ecco come ha affrontato questa terribile malattia.

Emma Marrone, la malattia

Emmanuela Marrone, in arte, Emma Marrone è nata a Firenze il 25 maggio 1984. E’ da quando è piccola che coltiva la passione per la musica che le è stata trasmessa dal padre Rosario, chitarrista.

Nel corso della sua vita ha fatto diversi lavori, ma l’amore per il canto la spinge a partecipare ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi nel 2009/2010, vincendo il programma.

Da lì la sua carriera spicca il volo e raggiunge traguardi davvero eccezionali. Oggi è una delle cantanti pop/rock più amate di tutti i tempi, non solo per il suo incredibile talento ma anche perché si batte tantissimo per i diritti delle donne e degli omosessuali, e per l’uguaglianza di genere.

La sua carriera è costellata da successi sia musicali che televisivi e in ogni apparizione pubblica l’abbiamo vista sempre sorridente. Ma in molti non sanno che lei ha combattuto contro un brutto male che l’ha costretta a fermarsi e ritirarsi dalle scene per qualche tempo.

La sua forza è sconcertante, ma per affrontare la malattia ha sofferto davvero molto: scopriamo di più sulla sua toccante storia.

La battaglia della cantante

Emma Marrone quando aveva soli 24 anni, ha dovuto combattere contro un tumore all’utero e alle ovaie, una malattia che colpisce molte donne ogni anno in Italia.

Ha scoperto di avere questo terribile male attraverso un sintomo apparentemente innocuo e durante un controllo medico è arrivata la drammatica notizia.

La cantante si è sottoposta anche ad un’operazione che l’ha privata di un ovaio. Fortunatamente andò a buon fine e poco dopo riuscì a partecipare ai provini di Amici per poi diventare una grandissima cantante di successo.

Purtroppo, nel 2019, il brutto male è ricomparso ed è stata costretta a prendere una pausa dal suo lavoro per potersi curare. Ma a settembre sempre dello stesso anno ha annunciato di essere uscita finalmente da quella terribile malattia: “Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene veramente”.

Emma Marrone è una donna forte e da sempre invita le sue fan ad andare dal medico, perché la prevenzione è veramente molto importante.