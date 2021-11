Antonino Spinalbese vittima di un grave incidente. La reazione di Belen sorprende tutti.

Antonino Spinalbese ha subito un drammatico incidente. Sapete cosa ha fatto Belen? La sua reazione ha lasciato tutti senza parole.

Antonino Spinalbese vittima di un incidente stradale

Antonino Spinalbese è il fotografo e hair stylist che qualche mese fa ha conquistato il cuore della conduttrice argentina Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti la scorsa estate e dopo mesi di intensa passione sono usciti allo scoperto. Tre mesi fa è nata la loro splendida figlia, la prima insieme, Luna Marì.

In queste settimane stanno circolando voci su una presunta rottura tra i due. Nulla ancora di certo o confermato ma gli indizi social non lasciano presagire purtroppo nulla di buono. A quanto pare Belen e Antonino si sarebbero detti addio e non vivrebbero più nemmeno nella stessa casa.

Anche se al momento i rapporti tra i due non sono idilliaci, Belen ha fatto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Nelle scorse ore il fotografo ha subito un brutto incidente stradale ed è finito in ospedale. A far discutere però è il comportamento della conduttrice argentina che ha lasciato tutti di stucco. Ecco cosa ha fatto Belen.

La reazione di Belen stupisce i fan

L’hair stylist vittima di un brutto incidente stradale. Nelle scorse ore Spinalbese ha rischiato la vita. A raccontare l’accaduto è stato lui stesso mostrando attraverso le sue Instagram stories alcune foto terribili: la sua auto con il parabrezza distrutto e il suo braccio con una flebo. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. L’auto è completamente distrutta ma per fortuna il giovane se la caverà solo con qualche ferita.

Niente di grave per lui, fortunatamente è uscito illeso da un incidente che avrebbe potuto costargli la vita. A destare sorpresa però è la conduttrice argentina Belen Rodriguez. La showgirl non ha espresso una parola per il suo (ex?) compagno.

Nelle scorse ore si è mostrata sui social condividendo con i suoi fan uno shooting fotografico che sta realizzando per Louis Vuitton. Nessuna menzione ad Antonino Spinalbese e all’incidente che ha subito.

Cosa sta succedendo tra i due? Che la loro storia sia giunta davvero al capolinea? Non ci resta che aspettare i prossimi risvolti social che siamo sicuri, non tarderanno ad arrivare.