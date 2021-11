Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez continuano ad essere al centro dell’attenzione a causa della loro presunta crisi. Nelle scorse ore, non è passata inosservata una clamorosa frecciatina del giovane nei confronti della bellissima showgirl argentina: ecco cosa è accaduto.

Sembrava andare tutto per il verso giusto tra i due, ma a quanto pare anche sui social non se le mandano di certo a dire. Entrambi non hanno ancora annunciato la rottura definitiva, ma l’aria di una crisi sembra essere super confermata.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la terribile crisi

Già diverse settimane fa si parlava di una terribile crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Ma ogni giorno che passa i dubbi cominciano a prendere forma. Ad insospettire i fan della coppia sono proprio le loro evidenti frecciatine che si scambiano sui social.

Dopo le voci sulla rottura della coppia, sono volati a Parigi per un weekend romantico, ma nemmeno questo viaggio è riuscito a far recuperare il loro rapporto. Mentre Belen pubblica spesso frasi taglienti ma “indirette”, Spinalbese ci va giù pesante.

Infatti, non è passato inosservato un suo commento sotto una sua foto in un sabato sera da solo. Un utente ha scritto: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera“. Il famoso hairstylist ha risposto dicendo: “Lo penso anche io“.

Delle parole che hanno fatto pensare che non ci sia più nulla da fare per salvare il loro rapporto. Ma nelle scorse ore è saltata fuori un’altra clamorosa frecciatina, scatenando in poco tempo la reazione sconcertante del popolo del web.

La frecciatina velenosa a Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, nelle scorse ore ha pubblicato un post sul suo profilo social che ha riscosso parecchio clamore. Nell’immagine si vede la dolce Luna Marì in macchina che dorme mentre suo papà le tiene la mano.

Fino a qui tutto normale, ma la didascalia dell’immagine, l’hairstylist ha scritto: “Provate a dividerci…”. Delle parole che hanno lasciato il web sconcertato. Sicuramente si tratta di una bellissima dedica alla piccola, ma secondo alcuni è una chiara frecciatina a Belen Rodriguez.

E’ evidente che tra i due le cose non vadano per il verso giusto e Antonino sta cercando in tutti i modi di mostrare sui social il suo malessere, colpendo contemporaneamente la sua (ex) compagna. Ma il giovane non ha intenzione di rinunciare alla piccola per nessun motivo.